Mit einem neuen Trainer und zahlreichen Top-Transfers greift der einstige Ligakrösus Salzburg wieder an und will den ersten Titel seit 2023.

Drei Jahre ist es her, dass Salzburg zum bisher letzten Mal österreichischer Meister wurde. Benjamin Sesko, Junior Adamu und Noah Okafor waren beim Titel 2023 die drei Toptorschützen der „Bullen“, Philipp Köhn absolvierte die meisten Spiele und Matthias Jaissle stand als Trainer an der Seitenlinie. In der Zwischenzeit haben sich Gerhard Struber, Onur Cinel, Pepijn Lijnders, Thomas Letsch und Daniel Beichler an der Seitenlinie probiert und Bernhard Seonbuchner und Rouven Schröder hatten das sportliche Sagen. Allesamt erfolglos.

© APA Trainer Danny Röhl und Geschäftsführer Sport Marcus Mann

Nun soll nach drei titellosen Saisonen der erneute Angriff an die Spitze gelingen. Dafür verantwortlich sollen mit Marcus Mann (Geschäftsführer Sport) und Danny Röhl (Trainer) zwei Deutsche sein. „Titelfavorit sollten wir schon sein. Aber wenn man drei Jahre in Folge nichts geholt hat, brauchen wir den Mund nicht allzu voll nehmen“, formulierte der Neo-Coach die Ansprüche. Eine kolportierte Millionenablöse ließ sich Salzburg Röhl vor der Saison kosten, um ihn von den Glasgow Rangers loszueisen. „Danny hat im Lauf seiner Karriere schon jede Menge Erfahrung auf hohem Level und bei sehr prominenten Mannschaften im europäischen Profifußball gesammelt. Wir sind überzeugt, dass seine Spielphilosophie und seine Art, Spieler zu entwickeln, auch sehr gut zu dem Stil passen, den wir spielen möchten“, sagte Mann bei der Verpflichtung.

Vor seiner Zeit in Schottland arbeitete Röhl als Trainer bei Sheffield Wednesday, davor war er Co von Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig, Southampton), Niko Kovac (FC Bayern) und Hansi Flick (FC Bayern, Deutschland). Diese Erfahrung soll er nun einbringen, um endlich wieder an der Spitze zu stehen. Von Mann hat er dafür einen völlig umgebauten Kader zur Verfügung gestellt bekommen. Talente (Joane Gadou, Jannik Schuster, Kerim Alajbegovic, Clement Bischoff) haben den Klub ebenso verlassen wie Leistungsträger (Alexander Schlager, Mads Bidstrup) und Altlasten (Takumu Kawamura, Bobby Clark, Karim Onisiwo). Kolportiert 64 Millionen Euro brachten die Abgänge Salzburg ein.

Rund die Hälfte davon wurde für Neuzugänge investiert. Hier stechen besonders Kevin Boma (Estoril Praia/7 Millionen Euro Ablöse), Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok/6), Haris Tabakovic (Hoffenheim/5), Nikolas Veratschnig (Mainz/3,5) und Abubakr Barry (Austria Wien/3) heraus. Besonders die Defensive kommt im völlig neuen Glanz daher, beim 7:1 im Cup gegen Oberwart bestand mit Boma und Veratschnig die halbe Viererkette aus Neuzugängen, zusätzlich starteten die von Liefering hochgezogenen Valentin Zabransky in der Innenverteidigung und Christian Zawieschitzky im Tor. Es ist die bewusste Rückkehr zu mehr Jugend. Der 19-jährige Zawieschitzky wird nach dem Schlager-Abgang die neue Nummer eins, der 23-jährige Veratschnig ist für die Saison als Kapitän eingeplant. „Wir wollen attraktiven Fußball spielen. Wir wollen Spiele gewinnen und hochtalentierte Spieler auch wieder auf den Markt hin entwickeln“, erklärte Röhl die Marschrichtung für die kommende Spielzeit.

© GEPA Christian Zawieschitzky und Valentin Zabransky sind Teil der jungen Defensive

Für die Tore soll Tabakovic sorgen, der Bosnier kehrt nach drei Jahren in Deutschland nach Österreich zurück. Seit Karim Konate 2024 wurde kein Salzburger mehr Torschützenkönig, das soll der 32-Jährige ändern. „Salzburg soll wieder für Erfolg und hohe Intensität stehen. Das sind die Grundelemente. Und trotzdem wollen wir vor allem mehr Tore schießen“, erklärte Röhl.