Quiche Lorraine

1 Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. In Folie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.

2 Den Speck in feine Streifen schneiden. In einer beschichteten Pfanne bei Mittelhitze ausbraten.

3 Den Teig zwischen zwei bemehlten Klarsichtfolien (aufgeschnittenes Tiefkühlsackerl) dünn ausrollen. Eine Folie abziehen. Mithilfe der zweiten Folie den Teig über eine gefettete Tarteform (28 cm) stürzen. Die Folie abziehen.

4 Die Form sorgfältig mit dem Teig auslegen. Die Quiche sollte einen gleichmäßigen Rand haben. Die Speckwürfel auf dem Teigboden verteilen.

5 Schlagrahm und Eier mit einem Schneebesen verschlagen. Es sollte ein leichter Schaum entstehen. Mit Salz (daran denken, dass der Speck meist sehr würzig ist), Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Den Eierguss in die Form gießen.