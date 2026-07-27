1 Karotte, Zwiebel und Sellerie in kleine Stücke schneiden. Die Knoblauchzehen halbieren. Die Keulen salzen und pfeffern.

2 Etwas Öl (noch besser Gänseschmalz) mit den Knoblauchzehen in einem Bräter erhitzen. Die Gänsekeulen bei nicht zu starker Hitze rundherum anbraten. Mit den Knoblauchzehen aus dem Bräter heben. Im Bratensatz das Gemüse kurz anrösten. Mit 1/8 l Suppe ablöschen.

3 Die Gänsekeulen auf das Gemüse legen und ins 160 Grad heiße Backrohr schieben. Zugedeckt ungefähr eineinhalb Stunden garen lassen. Nach und nach die restliche Suppe dazu gießen.

4 Die Keulen nun noch ohne Deckel eine weitere Stunde mit der Hautseite nach oben braten lassen. Immer wieder mit Bratensaft begießen.

5 Die Keulen aus dem Bräter heben und warm stellen. Nicht zudecken, damit die Haut knusprig bleibt. Das Gemüse durch ein Sieb in einen kleinen Topf passieren. Nochmals aufkochen. Eventuell mit einigen kalten Butterflocken binden.