Topfenstollen

1 Zitronat, Orangeat, Mandeln und Rosinen mischen. Mit 5 EL Rum beträufeln. Eine Viertelstunde marinieren lassen, dann in ein Sieb zum Abtropfen geben.

2 Die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen. Mehl und Backpulver sieben. Topfen, Zucker, Eier, Salz, 100g klein geschnittene Butter, Zitronensaft und -schale zum Mehl geben. Zu einem festen Teig verkneten.

3 Mandeln und Früchte in etwas Mehl wälzen und unter den Teig kneten.

Ein Blech mit Backpapier auslegen.

4 Den Teig in eine Stollenform drücken. Den Stollen auf das Backpapier stürzen. Die Form auf dem Stollen „sitzen“ lassen.

5 Ins 180 Grad heiße Rohr schieben. Eine Stunde backen. Aus dem Rohr nehmen. Die Form entfernen. Den noch heißen Stollen mit flüssiger Butter bestreichen.