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Topfenstollen

Topfenstollen (Symbolbild)
© Pixabay
Topfenstollen (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 40 min

Für 1 Stollen.

Zutaten

  • 500 g Mehl
  • 1 Pck. Backpulver
  • 250 g Topfen, abgetropft
  • 150 g Zucker
  • 2 Stk. Eier
  • Salz
  • Butter
  • 1 Stk. unbehandelte Zitrone
  • 250 g Rosinen
  • Rum
  • 50 g Zitronat, gewürfelt
  • 50 g Orangeat, gewürfelt
  • 150 g Mandelstifte
  • Staubzucker
  • Butter

Zubereitung

  1. 1

    Zitronat, Orangeat, Mandeln und Rosinen mischen. Mit 5 EL Rum beträufeln. Eine Viertelstunde marinieren lassen, dann in ein Sieb zum Abtropfen geben.

  2. 2

    Die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen. Mehl und Backpulver sieben. Topfen, Zucker, Eier, Salz, 100g klein geschnittene Butter, Zitronensaft und -schale zum Mehl geben. Zu einem festen Teig verkneten.

  3. 3

    Mandeln und Früchte in etwas Mehl wälzen und unter den Teig kneten.
    Ein Blech mit Backpapier auslegen.

  4. 4

    Den Teig in eine Stollenform drücken. Den Stollen auf das Backpapier stürzen. Die Form auf dem Stollen „sitzen“ lassen.

  5. 5

    Ins 180 Grad heiße Rohr schieben. Eine Stunde backen. Aus dem Rohr nehmen. Die Form entfernen. Den noch heißen Stollen mit flüssiger Butter bestreichen.

  6. 6

    Auskühlen lassen. Dicht mit Staubzucker bestreuen.