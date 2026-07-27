Topfenstollen
Für 1 Stollen.
Zutaten
- 500 g Mehl
- 1 Pck. Backpulver
- 250 g Topfen, abgetropft
- 150 g Zucker
- 2 Stk. Eier
- Salz
- Butter
- 1 Stk. unbehandelte Zitrone
- 250 g Rosinen
- Rum
- 50 g Zitronat, gewürfelt
- 50 g Orangeat, gewürfelt
- 150 g Mandelstifte
- Staubzucker
- Butter
Zubereitung
- 1
Zitronat, Orangeat, Mandeln und Rosinen mischen. Mit 5 EL Rum beträufeln. Eine Viertelstunde marinieren lassen, dann in ein Sieb zum Abtropfen geben.
- 2
Die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen. Mehl und Backpulver sieben. Topfen, Zucker, Eier, Salz, 100g klein geschnittene Butter, Zitronensaft und -schale zum Mehl geben. Zu einem festen Teig verkneten.
- 3
Mandeln und Früchte in etwas Mehl wälzen und unter den Teig kneten.
Ein Blech mit Backpapier auslegen.
- 4
Den Teig in eine Stollenform drücken. Den Stollen auf das Backpapier stürzen. Die Form auf dem Stollen „sitzen“ lassen.
- 5
Ins 180 Grad heiße Rohr schieben. Eine Stunde backen. Aus dem Rohr nehmen. Die Form entfernen. Den noch heißen Stollen mit flüssiger Butter bestreichen.
- 6
Auskühlen lassen. Dicht mit Staubzucker bestreuen.