Wildfond
Zutaten
- 1 kg Wildknochen, in Stücke gehackt
- 1 EL Paradeismark
- 1 Stk. Zwiebel
- 1 Stk. Karotte
- 1 Stk. kleine Petersilienwurzel
- 1 Stk. kleine Sellerieknolle
- 0,5 Stk. Lauchstange
- 0,5 Bund Thymian
- 10 Stk. Pfefferkörner
- 10 Stk. Pimentkörner
- 10 Stk. Wacholderbeeren
- 250 ml kräftiger Rotwein
- 100 ml Portwein oder Madeira
- Öl
- Butter
- Salz
Zubereitung
- 1
Zwiebel, Karotte, Petersilienwurzel, Sellerie und Lauch in Stücke schneiden. Etwas Öl in einen großen Bräter geben. Die Wildknochen darauf verteilen, sodass sie möglichst nicht übereinander liegen.
- 2
Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und Farbe nehmen lassen. Das Paradeismark dazugeben und weitere fünf Minuten rösten.
- 3
Gemüse und Zwiebel auf den Knochen verteilen. Einige Butterflocken darauf setzen. Wieder ins Backrohr schieben und eine Viertelstunde garen lassen.
- 4
Nach fünf Minuten das Backrohr ausschalten. Mit Rotwein und Portwein ablöschen. Das Ganze auskühlen lassen.
- 5
In einen großen Topf umfüllen. 2 l kaltes Wasser dazu gießen. Bei wenig Hitze zwei bis drei Stunden knapp unter dem Siedepunkt ziehen lassen. Wenn nötig abschäumen.
- 6
6. Den fertigen Fond noch heiß in kleine Schraubgläser füllen und diese sofort verschließen. Im Kühlschrank hält der Fond einige Wochen.