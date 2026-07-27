Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Wildfond

Wildfond (Symbolbild)
© Bern Fresen
Wildfond (Symbolbild)
Gesamtzeit:4 std 10 min

Zutaten

  • 1 kg Wildknochen, in Stücke gehackt
  • 1 EL Paradeismark
  • 1 Stk. Zwiebel
  • 1 Stk. Karotte
  • 1 Stk. kleine Petersilienwurzel
  • 1 Stk. kleine Sellerieknolle
  • 0,5 Stk. Lauchstange
  • 0,5 Bund Thymian
  • 10 Stk. Pfefferkörner
  • 10 Stk. Pimentkörner
  • 10 Stk. Wacholderbeeren
  • 250 ml kräftiger Rotwein
  • 100 ml Portwein oder Madeira
  • Öl
  • Butter
  • Salz

Zubereitung

  1. 1

    Zwiebel, Karotte, Petersilienwurzel, Sellerie und Lauch in Stücke schneiden. Etwas Öl in einen großen Bräter geben. Die Wildknochen darauf verteilen, sodass sie möglichst nicht übereinander liegen.

  2. 2

    Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und Farbe nehmen lassen. Das Paradeismark dazugeben und weitere fünf Minuten rösten.

  3. 3

    Gemüse und Zwiebel auf den Knochen verteilen. Einige Butterflocken darauf setzen. Wieder ins Backrohr schieben und eine Viertelstunde garen lassen.

  4. 4

    Nach fünf Minuten das Backrohr ausschalten. Mit Rotwein und Portwein ablöschen. Das Ganze auskühlen lassen.

  5. 5

    In einen großen Topf umfüllen. 2 l kaltes Wasser dazu gießen. Bei wenig Hitze zwei bis drei Stunden knapp unter dem Siedepunkt ziehen lassen. Wenn nötig abschäumen.

  6. 6

    6. Den fertigen Fond noch heiß in kleine Schraubgläser füllen und diese sofort verschließen. Im Kühlschrank hält der Fond einige Wochen.