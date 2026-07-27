1 Zwiebel, Karotte, Petersilienwurzel, Sellerie und Lauch in Stücke schneiden. Etwas Öl in einen großen Bräter geben. Die Wildknochen darauf verteilen, sodass sie möglichst nicht übereinander liegen.

2 Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und Farbe nehmen lassen. Das Paradeismark dazugeben und weitere fünf Minuten rösten.

3 Gemüse und Zwiebel auf den Knochen verteilen. Einige Butterflocken darauf setzen. Wieder ins Backrohr schieben und eine Viertelstunde garen lassen.

4 Nach fünf Minuten das Backrohr ausschalten. Mit Rotwein und Portwein ablöschen. Das Ganze auskühlen lassen.

5 In einen großen Topf umfüllen. 2 l kaltes Wasser dazu gießen. Bei wenig Hitze zwei bis drei Stunden knapp unter dem Siedepunkt ziehen lassen. Wenn nötig abschäumen.