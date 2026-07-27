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Rehbraten

Rehbraten (Symbolbild)
© Jose Ignacio
Rehbraten (Symbolbild)
Gesamtzeit:26 std 0 min

Zutaten

  • 1 kg Rehfleisch (Keule, ausgelöst)
  • 0,5 Stk. Sellerieknolle
  • 1 Stk. Karotte
  • 1 Stk. Zwiebel
  • 0,5 Stk. Lauchstange
  • 1 Bund Thymian
  • 1 TL Wacholderbeeren
  • 1 TL Pimentkörner
  • 1 EL Paradeismark
  • 2 EL Preiselbeerkompott
  • 375 ml Rotwein
  • 0,5 l Wildfond
  • Mehlbutter
  • Öl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Das Wurzelgemüse klein würfeln und in eine Schüssel geben, die gerade so groß ist, dass das Fleisch darin Platz findet. Das Fleisch daraufsetzen.

  2. 2

    Lorbeer, Wacholder- und Pimentkörner dazugeben. Mit 250ml Rotwein und Wildfond begießen. Mit Klarsichtfolie abdecken. 24 Stunden
    im Kühlschrank marinieren lassen.

  3. 3

    Fleisch und Gewürze aus der Marinade heben. Das Gemüse abtropfen lassen. Das Fleisch trocken tupfen, salzen und pfeffern.

  4. 4

    In einem Topf Öl erhitzen. Das Fleisch darin rundherum anbraten. Aus dem Topf heben. Gemüse und Paradeismark im Bratensatz anrösten. Mit Rotwein ablöschen. Einkochen lassen.

  5. 5

    Das Fleisch in den Topf legen und mit Marinade aufgießen. Thymian dazugeben. Zugedeckt etwa eineinhalb Stunden bei wenig Hitze (knapp unter dem Siedepunkt) garen lassen.

  6. 6

    Das Fleisch aus der Sauce heben. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Mit Preiselbeeren, Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Mehlbutter binden.