Rehbraten
Zutaten
- 1 kg Rehfleisch (Keule, ausgelöst)
- 0,5 Stk. Sellerieknolle
- 1 Stk. Karotte
- 1 Stk. Zwiebel
- 0,5 Stk. Lauchstange
- 1 Bund Thymian
- 1 TL Wacholderbeeren
- 1 TL Pimentkörner
- 1 EL Paradeismark
- 2 EL Preiselbeerkompott
- 375 ml Rotwein
- 0,5 l Wildfond
- Mehlbutter
- Öl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Das Wurzelgemüse klein würfeln und in eine Schüssel geben, die gerade so groß ist, dass das Fleisch darin Platz findet. Das Fleisch daraufsetzen.
- 2
Lorbeer, Wacholder- und Pimentkörner dazugeben. Mit 250ml Rotwein und Wildfond begießen. Mit Klarsichtfolie abdecken. 24 Stunden
im Kühlschrank marinieren lassen.
- 3
Fleisch und Gewürze aus der Marinade heben. Das Gemüse abtropfen lassen. Das Fleisch trocken tupfen, salzen und pfeffern.
- 4
In einem Topf Öl erhitzen. Das Fleisch darin rundherum anbraten. Aus dem Topf heben. Gemüse und Paradeismark im Bratensatz anrösten. Mit Rotwein ablöschen. Einkochen lassen.
- 5
Das Fleisch in den Topf legen und mit Marinade aufgießen. Thymian dazugeben. Zugedeckt etwa eineinhalb Stunden bei wenig Hitze (knapp unter dem Siedepunkt) garen lassen.
- 6
Das Fleisch aus der Sauce heben. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Mit Preiselbeeren, Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Mehlbutter binden.