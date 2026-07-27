1 Das Wurzelgemüse klein würfeln und in eine Schüssel geben, die gerade so groß ist, dass das Fleisch darin Platz findet. Das Fleisch daraufsetzen.

2 Lorbeer, Wacholder- und Pimentkörner dazugeben. Mit 250ml Rotwein und Wildfond begießen. Mit Klarsichtfolie abdecken. 24 Stunden

im Kühlschrank marinieren lassen.

3 Fleisch und Gewürze aus der Marinade heben. Das Gemüse abtropfen lassen. Das Fleisch trocken tupfen, salzen und pfeffern.

4 In einem Topf Öl erhitzen. Das Fleisch darin rundherum anbraten. Aus dem Topf heben. Gemüse und Paradeismark im Bratensatz anrösten. Mit Rotwein ablöschen. Einkochen lassen.

5 Das Fleisch in den Topf legen und mit Marinade aufgießen. Thymian dazugeben. Zugedeckt etwa eineinhalb Stunden bei wenig Hitze (knapp unter dem Siedepunkt) garen lassen.