CSD - Innenministerium sieht "keinen Hinweis auf Gefährdung"

Nach dem Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Day (CSD) liegen dem österreichischen Innenministerium aktuell "keine Hinweise auf konkrete Gefährdungen vor". Gleichzeitig gebe es aber eine Zunahme an Gefahrenpotenzialen, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag der APA auf Anfrage. Die Anzahl der in Österreich aufhältigen Gefährderinnen und Gefährder im islamistischen Extremismus bzw. Terrorismus bewege sich "derzeit im niedrigen dreistelligen Bereich".

© APA/AFP Zahl der Gefährder in Österreich "im niedrigen dreistelligen Bereich"