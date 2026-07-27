Kohl mit Speck

Eine köstliche Beilage zu Wildgerichten, Rindsrouladen oder Schweinsbraten.

Zutaten 5 Portionen 1 Stk. Kohlkopf (ca. 1kg)

Kohlkopf (ca. 1kg) 200 g geräucherter Bauchspeck, aufgeschnitten

geräucherter Bauchspeck, aufgeschnitten 100 ml Hühnersuppe

Hühnersuppe Butter 100 ml Schlagrahm

Schlagrahm Koriander a. d. Mühle

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Die Kohlblätter vom Kohlkopf lösen. Den Strunk und die harten Blattrippen wegschneiden. Die Blätter in Quadrate mit 2 bis 3cm Seitenlänge schneiden. Dabei helle und dunkle Blätter trennen. Die hellen Blätter sind schneller gar als die dunklen. 2 Die dunklen Kohlblätter ca. vier Minuten, die hellen zwei Minuten in reichlich Salzwasser blanchieren. Abseihen und sofort mit sehr kaltem Wasser abschwemmen. Gut abtropfen lassen. 3 Die Speckscheiben in feine Streifen schneiden. In Butter glasig dünsten. Mit Suppe aufgießen. Sämig einkochen lassen. Schlagrahm

dazugießen. Aufkochen. 4 Die Kohlblätter dazugeben und gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander abschmecken.

Variante: Die Speckstreifen in einer Pfanne glasig anbraten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. 100ml Suppe in einer Pfanne erhitzen. Einige eiskalte Butterstücke einrühren, bis die Suppe eine sämige Konsistenz hat. Den Kohl untermengen. Die Speckstreifen darüberstreuen.