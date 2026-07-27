Forellensuppe

1 Die Schalotten fein hacken. Die Forelle filetieren. Gräten und Haut beiseitelegen. Das Fischfleisch in kleine Stücke, den Lauch in Streifen schneiden.

2 Die Schalotten in 2 EL Butter anschwitzen. Forellenhaut und Gräten

dazugeben. Kurz rösten. Mit Weißwein ablöschen. Aufkochen und 1 00ml Wasser dazugeben. Einige Minuten kochen lassen. Den Fond durch ein Sieb gießen.

3 In einem Topf 2 EL Butter zerlassen. Den Lauch und die Hälfte vom Forellenfleisch dazugeben. Andünsten. Mit 1/2 EL Mehl stauben. Unter ständigem Rühren anschwitzen lassen.

4 Mit Suppe, Fischfond und Schlagrahm aufgießen. Offen zehn Minuten kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und frisch gemahlenem Koriander würzen. Die Suppe mit dem Stabmixer pürieren und durch ein Sieb streichen. Nochmals erhitzen.