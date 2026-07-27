Bratäpfel mit Marzipan gefüllt

1 Das Kerngehäuse der Äpfel mit einem Apfelausstecher entfernen. Das Loch mit einem kleinen Löffel noch etwas vergrößern.

2 Vom Marzipan vier kleine Stücke abschneiden, zu Kugeln formen und die Unterseite des Lochs damit schließen.

3 Die Walnusskerne hacken. Marzipan, Rumrosinen, Walnüsse und 3 EL Rum verkneten. Die Äpfel mit dieser Masse füllen.

4 Die Äpfel in eine kleine Auflaufform setzen. Jeden Apfel mit etwas Honig beträufeln und ein kleines Stück Butter daraufsetzen. Mit Alufolie abdecken.

5 Die Äpfel ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Nach 20 Minuten die Alufolie entfernen. Nach 30 Minuten den Weißwein in die Form gießen.

6 Nach 40 Minuten sollten die Äpfel gar sein – zur Vorsicht mit einem Holzstäbchen in einen Apfel stechen und kontrollieren, ob er schon weich ist.