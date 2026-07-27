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Bratäpfel mit Marzipan gefüllt

Bratäpfel mit Marzipan gefüllt (Symbolbild)
© Pixabay
Bratäpfel mit Marzipan gefüllt (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 30 min

Zutaten

  • 4 Stk. große Äpfel
  • 60 g Walnusskerne
  • Blütenhonig
  • 120 g Marzipanrohmasse
  • Butter
  • 2 EL Rumrosinen
  • Rum
  • 125 ml Weißwein

Zubereitung

  1. 1

    Das Kerngehäuse der Äpfel mit einem Apfelausstecher entfernen. Das Loch mit einem kleinen Löffel noch etwas vergrößern.

  2. 2

    Vom Marzipan vier kleine Stücke abschneiden, zu Kugeln formen und die Unterseite des Lochs damit schließen.

  3. 3

    Die Walnusskerne hacken. Marzipan, Rumrosinen, Walnüsse und 3 EL Rum verkneten. Die Äpfel mit dieser Masse füllen.

  4. 4

    Die Äpfel in eine kleine Auflaufform setzen. Jeden Apfel mit etwas Honig beträufeln und ein kleines Stück Butter daraufsetzen. Mit Alufolie abdecken.

  5. 5

    Die Äpfel ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Nach 20 Minuten die Alufolie entfernen. Nach 30 Minuten den Weißwein in die Form gießen.

  6. 6

    Nach 40 Minuten sollten die Äpfel gar sein – zur Vorsicht mit einem Holzstäbchen in einen Apfel stechen und kontrollieren, ob er schon weich ist.

  7. 7

    Die Äpfel in flache Dessertschalen setzen. Die Soße bei starker Hitze etwas einkochen. Über die Äpfel träufeln.

Tipp: Für Kinder die Soße mit Apfelsaft zubereiten.