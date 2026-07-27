Bratäpfel mit Marzipan gefüllt
Zutaten
- 4 Stk. große Äpfel
- 60 g Walnusskerne
- Blütenhonig
- 120 g Marzipanrohmasse
- Butter
- 2 EL Rumrosinen
- Rum
- 125 ml Weißwein
Zubereitung
- 1
Das Kerngehäuse der Äpfel mit einem Apfelausstecher entfernen. Das Loch mit einem kleinen Löffel noch etwas vergrößern.
- 2
Vom Marzipan vier kleine Stücke abschneiden, zu Kugeln formen und die Unterseite des Lochs damit schließen.
- 3
Die Walnusskerne hacken. Marzipan, Rumrosinen, Walnüsse und 3 EL Rum verkneten. Die Äpfel mit dieser Masse füllen.
- 4
Die Äpfel in eine kleine Auflaufform setzen. Jeden Apfel mit etwas Honig beträufeln und ein kleines Stück Butter daraufsetzen. Mit Alufolie abdecken.
- 5
Die Äpfel ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Nach 20 Minuten die Alufolie entfernen. Nach 30 Minuten den Weißwein in die Form gießen.
- 6
Nach 40 Minuten sollten die Äpfel gar sein – zur Vorsicht mit einem Holzstäbchen in einen Apfel stechen und kontrollieren, ob er schon weich ist.
- 7
Die Äpfel in flache Dessertschalen setzen. Die Soße bei starker Hitze etwas einkochen. Über die Äpfel träufeln.
Tipp: Für Kinder die Soße mit Apfelsaft zubereiten.