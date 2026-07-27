Honigparfait

1 Milch und Honig erhitzen. Dotter und Zucker in einem Schneekessel

über Dunst cremig aufschlagen. Die kochend heiße Honigmilch nach und nach unter die Dottermasse schlagen. Über Dunst so lange weiterschlagen, bis eine dickliche Masse entsteht.

2 Sobald die Honig-Dotter-Masse cremig-schaumig ist, die Schüssel in Eiswasser stellen, damit der Kochprozess sofort unterbrochen wird. So lange weiterschlagen, bis die Soße abgekühlt ist. Nun noch mit etwas Zitronensaft abschmecken.

3 Das Schlagobers steif schlagen und unter die Dottermasse ziehen.

4 Eine Terrinenform mit Klarsichtfolie auslegen und die Parfaitmasse einfüllen. Die Form gut verschließen und für mindestens vier Stunden in den Tiefkühlschrank stellen.

5 Das Parfait kann bis zu zwei, drei Wochen im Tiefkühlschrank aufbewahrt werden.