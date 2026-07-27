Porsche-Sparplan: Standortsicherung bis 2035, 2,1 Milliarden Euro an Investitionen in die Standorte Zuffenhausen und Weissach, aber 5000 Mitarbeiter weniger.

Schmerzhafte Einschnitte auch bei Porsche: Jetzt hat man Einigung über ein Sparpaket erzielt

Es klingt spröde, was Porsche offiziell veröffentlicht: „Eine Standortsicherung bis 2035 und Investitionen in Höhe von kumuliert 2,1 Milliarden in die Standorte Zuffenhausen und Weissach: das sind die zentralen Eckpfeiler des Zukunftspakets der Porsche AG, das Vorstand und Gesamtbetriebsrat verhandelt haben – auch unter Mitwirkung der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall.“

Das Ziel war klar: Porsche, das durch den Verkaufseinbruch in China und die US-Zölle schwer unter Druck geraten ist, braucht Luft, um sich neu aufzustellen. Man hat sich auf ein umfassendes Maßnahmenpaket verständigt. Die wichtigsten Punkte, inklusive Personalabbau, im offiziellen Porsche-Wortlaut:



· „Im Managementkreis und bei den Beschäftigten im Anwendungsbereich des Porsche-spezifischen Entgeltrahmens werden von der aktuellen Tariferhöhung und künftigen Tariferhöhungen insgesamt temporär 3,5 Prozent bis 2035 einbehalten.“

· „ Das Ober- und Top-Management verzichtet 2027 und 2028 auf einen wertgleichen Beitrag bei der Erhöhung der Grundvergütung.“

Abbau von 5000 Stellen bei Porsche

· „Zudem werden die Einmalzahlungen angepasst: Beim Weihnachtsgeld sinkt der freiwillige betriebliche Anteil bis 2035 von 45 auf 5 Prozent, wodurch sich das Weihnachtsgeld von bis zu 100 auf 60 Prozent eines Monatsentgelts verringert. Die freiwillige Sonderzahlung orientiert sich künftig noch stärker am Unternehmenserfolg und der Ertragskraft.“

· „Mobiles Arbeiten ist künftig noch an maximal acht statt zwölf Tagen im Monat möglich.“

· „Weitere Maßnahmen betreffen unter anderem veränderte Rahmenbedingungen für Erholzeitpausen sowie Taktzeiten in Produktionsbereichen.“

· „Das Paket umfasst auch den sozialverträglichen Abbau von weiteren 5.000 Stellen bis 2035. Dies geschieht vor allem über natürliche Fluktuation, demografische Effekte, Erweiterung Sonderprogramm Altersteilzeit und freiwillige Aufhebungsverträge.“

Wandel bei Porsche: Einmalige Transformationsprämie

· „Für Mitarbeiter mit IG Metall-Mitgliedschaft gibt es künftig einen sogenannten IG Metall Bonus. Dieser umfasst einen zusätzlichen freien Tag pro Mitglied und Jahr sowie einen Wertgutschein in Höhe von 200 Euro pro Jahr. Außerdem zahlt Porsche seinen Tarifmitarbeitern im August 2026 eine einmalige Transformationsprämie in Höhe von 1.500 Euro. IG-Metall-Mitglieder erhalten eine einmalige Erhöhung der Transformationsprämie in Höhe von 411 Euro auf 1.911 Euro.“