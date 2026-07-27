Pastinakensuppe

1 Die Pastinaken in dünne Scheiben schneiden. Wenig Butter in einem schweren Topf erhitzen. Die Pastinaken darin andünsten. Mit Gemüsesuppe aufgießen und bei wenig Hitze kochen, bis sie weich sind.

2 Mit dem Stabmixer pürieren. Wenn nötig durch ein Sieb passieren. Die Suppe mit Schlagrahm aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Vor dem Servieren nochmals cremig aufschlagen.

3 Für die Nockerln den klein geschnittenen Schinken im Cutter fein hacken. Das Brot entrinden und im Schlagrahm einweichen. Zum Schinken in den Cutter geben und salzen. Mixen, bis das Ganze eine geschmeidige Konsistenz hat.

4 Für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Mithilfe von zwei kleinen Löfferln Nockerln aus dem Schinkenteig formen. In Salzwasser knapp unter dem Siedepunkt zehn Minuten ziehen lassen.