Ein St. Veiter Feuerwehrmann bleibt als Mitglied von der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit ausgeschlossen. Das entschied das Landesverwaltungsgericht kürzlich.

Ende Juni kam es am Landesverwaltungsgericht in Klagenfurt zur Verhandlung: Ein Feuerwehrmann legte Beschwerde gegen seinen Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr (FF) St. Veit ein.

Doch zunächst zurück zum Anfang – was war passiert? Im vergangenen Jahr wurde der Floriani aus der Wehr ausgeschlossen, weil er im Rüsthaus eine heimliche Audioaufnahme angefertigt haben soll. Auf dieser Aufnahme waren erschreckende Sätze über den Feuerwehrmann selbst zu hören, wie zum Beispiel: „Der gehört dorthin, wo ‚Arbeit macht frei‘ steht.“ Getätigt wurde diese Aussage vom damaligen Kommandanten der St. Veiter Florianis.

Ausschluss bleibt aufrecht

Der St. Veiter hat stets bestritten, die Aufnahme selbst angefertigt zu haben. Jemand habe sie lediglich in seinen Spind gelegt. Nach dem Ausschluss, den auch der St. Veiter Stadtrat bestätigt hat, blieb für den Floriani nur noch der Gang vor das Landesverwaltungsgericht, wo am 26. Juni über das Schicksal des Feuerwehrmannes verhandelt wurde. Im Rahmen dieser öffentlichen Verhandlung kam es auch zu einem Ortsaugenschein im Rüsthaus der FF St. Veit. Ebenso wurden mehrere Zeuginnen und Zeugen vernommen, auch ein Sachverständiger für Informations- und Kommunikationstechnik wurde einbezogen.

Vor Kurzem brachte es das Gericht zu einem Erkenntnis: Es hat den Ausschluss aus der Feuerwehr St. Veit bestätigt. „Ein Mitglied darf aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn sonstige schwerwiegende Gründe, wie etwa eine schwere Schädigung der Interessen oder des Ansehens der Freiwilligen Feuerwehr, vorliegen“, heißt es in einer Presseinformation. Das geht aus Paragraph 2 des Kärntner Feuerwehrgesetzes hervor.

„Verletzung der Persönlichkeitsrechte“

Das Landesverwaltungsgericht kam nach einem „umfassenden Ermittlungsverfahren zu dem Ergebnis, dass der Beschwerdeführer Tonbandaufnahmen von einer Zusammenkunft im Aufenthaltsraum des Rüsthauses ohne Wissen und Zustimmung der betroffenen Personen anfertigte und diese Aufnahmen auch weitergab“.

Dieser Umstand wird vom Gericht als schwere Schädigung der Interessen der Freiwilligen Feuerwehr angesehen, „insbesondere aufgrund des dadurch entstandenen Vertrauensverlustes“. Durch die Aufnahmen seien die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Personen verletzt worden. „Der Ausschluss erfolgte daher zu Recht, die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen“, betont das Gericht.

Kommandant akzeptiert Erkenntnis

Die Feuerwehr St. Veit akzeptiert die Entscheidung, wie sie ist, möchte sich aber aktuell nicht näher zu diesem Sachverhalt äußern. „Wir werden die weiteren Schritte mit der Gemeinde klären und dann wird es eine entsprechende Erklärung geben“, sagt Kommandant Elias Popek.

Auch der Ausgeschlossene äußerte sich zum Urteil: „Ich finde es traurig, dass in der heutigen Zeit derartige Sachen gesagt werden können, ohne rechtliche Konsequenzen zu bekommen. Wenn man so etwas aufzeigt, wird man anscheinend selbst bestraft.“ Er bestreitet weiterhin, die Aufnahmen angefertigt zu haben. „Ich habe dem Gutachter sogar mein Telefon zur Untersuchung angeboten, aber anscheinend ist der Vorfall zu lange her.“

Ganz aufgeben möchte der Kamerad allerdings noch nicht. „Der nächste Schritt ist die nächste Instanz.“ Feuerwehrmann möchte er so oder so weiterhin bleiben. „Seit meiner Kindheit ist mein höchstes Gut die Freiwillige Feuerwehr. Wenn es eine gibt, die mich aufnimmt, dann sehr gerne. Der größte Wunsch ist aber weiterhin, in St. Veit bleiben zu können.“