1 Zwiebel und Wurzelwerk grob hacken. Die dicke Sehne, die vom Knochenende zum Fleisch der Rehkeule führt, abschneiden. 1 TL Thymian mit etwas Öl, Salz und Pfeffer vermengen und die Keule damit einreiben.

2 Etwas Öl in einen flachen Bräter geben. Das Gemüse, die Piment- und

Pfefferkörner darauf verteilen. Die Keule daraufsetzen. Mit Wildfond untergießen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben.

3 Nach zehn Minuten die Backrohrtemperatur auf 140 Grad hinunterschalten. Die Keule etwa drei Stunden garen. Die Kerntemperatur sollte 80 Grad betragen. Immer wieder mit Bratensaft begießen.

4 Dazwischen mit etwas Wasser (etwa 1/4 l) untergießen. Die Keule vom Gemüse heben. Gemüse und Bratensaft durch ein Sieb passieren. Die Keule nochmals auf das Blech setzen.

5 100g zimmerwarme Butter mit etwas Salz und 1 TL zerdrückten Wacholderbeeren vermengen. Die Keule damit bestreichen. Für weitere 15 Minuten ins 120 Grad heiße Backrohr schieben.