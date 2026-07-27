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Rehkeule

Kochen mit Wild (Symbolbild)
© Pixabay
Kochen mit Wild (Symbolbild)
Gesamtzeit:4 std 0 min

Zutaten

  • 1 Stk. Rehkeule, ca. 1.8kg
  • 1 Zwiebel
  • 1 Petersilienwurzel
  • 1 Karotte
  • 100 g Sellerie
  • 0,5 Stk. Lauchstange
  • Öl
  • Butter
  • 1 TL Wacholderbeeren
  • 1 TL Pimentkörner
  • 1 TL Pfefferkörner
  • getrockneter Thymian
  • 400 ml Wildfond
  • Mehlbutter
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Zwiebel und Wurzelwerk grob hacken. Die dicke Sehne, die vom Knochenende zum Fleisch der Rehkeule führt, abschneiden. 1 TL Thymian mit etwas Öl, Salz und Pfeffer vermengen und die Keule damit einreiben.

  2. 2

    Etwas Öl in einen flachen Bräter geben. Das Gemüse, die Piment- und
    Pfefferkörner darauf verteilen. Die Keule daraufsetzen. Mit Wildfond untergießen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben.

  3. 3

    Nach zehn Minuten die Backrohrtemperatur auf 140 Grad hinunterschalten. Die Keule etwa drei Stunden garen. Die Kerntemperatur sollte 80 Grad betragen. Immer wieder mit Bratensaft begießen.

  4. 4

    Dazwischen mit etwas Wasser (etwa 1/4 l) untergießen. Die Keule vom Gemüse heben. Gemüse und Bratensaft durch ein Sieb passieren. Die Keule nochmals auf das Blech setzen.

  5. 5

    100g zimmerwarme Butter mit etwas Salz und 1 TL zerdrückten Wacholderbeeren vermengen. Die Keule damit bestreichen. Für weitere 15 Minuten ins 120 Grad heiße Backrohr schieben.

  6. 6

    Inzwischen die Sauce erhitzen. Mit 1–2 EL Mehlbutter binden.