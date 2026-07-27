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Pirlo nicht mehr Kandidat als italienischer Teamchef
Andrea Pirlo hat bestätigt, dass er nicht mehr als Kandidat für den Posten des italienischen Fußball-Teamchefs infrage kommt. Das schrieb der Fußball-Weltmeister von 2006 am Montag auf Instagram. Pirlo nahm Stellung zu der Kontroverse um seinen Sponsorenvertrag mit dem russischen Wettanbieter Fonbet. Der Wirbel um Pirlo erfasst nun offenbar auch Paolo Maldini. Wie Sky Italia berichtete, verlässt der Technische Direktor den italienischen Fußball-Verband.