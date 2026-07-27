Gebratene Ente

1 Bürzel und Flügelspitzen von der Ente abschneiden. Zwiebel und Gemüse in Würfel schneiden. In einem flachen Bräter etwas Öl erhitzen. Flügelspitzen und Entenklein darin anrösten.

2 Zwiebel, Gemüse, Gewürze und Paradeismark dazugeben und mitrösten. Mit Rotwein ablöschen. Einkochen lassen. Mit etwa 400 ml Wasser aufgießen und zum Kochen bringen.

3 Die Ente innen und außen mit Salz und Pfeffer würzen. Mit der Brust nach unten auf das Gemüse setzen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eineinhalb bis zwei Stunden braten.

4 Nach der halben Bratzeit die Ente wenden. Immer wieder etwas Wasser angießen. Die Ente regelmäßig mit Bratensaft begießen. Die Ente aus dem Bräter heben. Auf einer ofenfesten Platte ins ausgeschaltete Backrohr schieben.