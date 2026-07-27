Apfelsauce mit Preiselbeeren

1 Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse ausstechen. Das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Mit (wenig) Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden.

2 Butter erhitzen und die Apfelwürfel darin unter häufigem Schwenken goldbraun braten.

3 Das Preiselbeerkompott in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Den Saft anderweitig verwenden.

4 Etwas Staubzucker in einer Pfanne karamellisieren. Mit Weißwein ablöschen. Um die Hälfte einkochen lassen.

5 Enten- bzw. Geflügelfond sowie Schlagrahm dazugießen. Nochmals um die Hälfte einkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.