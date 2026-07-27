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Apfelsauce mit Preiselbeeren

Apfelsauce (Symbolbild)
© Pixabay
Apfelsauce (Symbolbild)
Gesamtzeit:40 min

Kann nicht nur zum Enten- oder Gänsebraten serviert werden, sondern passt auch vorzüglich zu gebratenen Entenbrüsten. Die Sauce passt aber auch zum Reh- oder Hasenfilet. In diesem Fall Wildfond verwenden.

Zutaten

  • 4 Äpfel (Boskop, Rubinette)
  • Butter
  • Zitronensaft
  • 100 ml Enten- oder Geflügelfond
  • 100 ml Weißwein, säurebetont
  • 200 ml Schlagrahm
  • Staubzucker
  • 2 EL Preiselbeerkompott
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse ausstechen. Das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Mit (wenig) Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden.

  2. 2

    Butter erhitzen und die Apfelwürfel darin unter häufigem Schwenken goldbraun braten.

  3. 3

    Das Preiselbeerkompott in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Den Saft anderweitig verwenden.

  4. 4

    Etwas Staubzucker in einer Pfanne karamellisieren. Mit Weißwein ablöschen. Um die Hälfte einkochen lassen.

  5. 5

    Enten- bzw. Geflügelfond sowie Schlagrahm dazugießen. Nochmals um die Hälfte einkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

  6. 6

    6. Apfelwürfel und Preiselbeeren untermengen.