Apfelsauce mit Preiselbeeren
Kann nicht nur zum Enten- oder Gänsebraten serviert werden, sondern passt auch vorzüglich zu gebratenen Entenbrüsten. Die Sauce passt aber auch zum Reh- oder Hasenfilet. In diesem Fall Wildfond verwenden.
Zutaten
- 4 Äpfel (Boskop, Rubinette)
- Butter
- Zitronensaft
- 100 ml Enten- oder Geflügelfond
- 100 ml Weißwein, säurebetont
- 200 ml Schlagrahm
- Staubzucker
- 2 EL Preiselbeerkompott
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse ausstechen. Das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Mit (wenig) Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden.
- 2
Butter erhitzen und die Apfelwürfel darin unter häufigem Schwenken goldbraun braten.
- 3
Das Preiselbeerkompott in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Den Saft anderweitig verwenden.
- 4
Etwas Staubzucker in einer Pfanne karamellisieren. Mit Weißwein ablöschen. Um die Hälfte einkochen lassen.
- 5
Enten- bzw. Geflügelfond sowie Schlagrahm dazugießen. Nochmals um die Hälfte einkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- 6
6. Apfelwürfel und Preiselbeeren untermengen.