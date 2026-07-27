Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Mohntorte

Mohntorte (Symbolbild)
© Gaby Yerden, Unsplash
Mohntorte (Symbolbild)
Gesamtzeit:3 std 10 min

Zutaten

  • 125 g Mehl
  • 5 Stk. Eier
  • 160 g Mohn, frisch gemahlen
  • 0.5 Pck. Backpulver
  • 3 Pck. Vanillezucker
  • geriebene Orangenschale
  • 100 g Zucker
  • 100 g Mandelblättchen
  • 750 ml Schlagobers
  • 2 Pck. Sahnesteif
  • Butter und Mehl für die Form

Zubereitung

  1. 1

    Eine Springform (26 cm) mit Butter ausstreichen und mit Mehl ausstreuen.

  2. 2

    Mehl, 130g Mohn und Backpulver versieben. Die Eier trennen. Die Eiklar mit 50g Zucker zu steifem Schnee schlagen. Die Dotter mit dem restlichen Zucker, etwas Orangenschale und 2 EL warmem Wasser aufschlagen.

  3. 3

    Mehlmischung und Schnee abwechselnd unter die Dottermasse heben. In die Springform füllen. Die Torte ins 175 Grad heiße Backrohr schieben und eine Dreiviertelstunde backen.

  4. 4

    In der Form zwei Stunden auf dem Gitter auskühlen lassen. Den Teigboden zweimal durchschneiden. Das gut gekühlte Schlagobers mit Vanillezucker und Sahnesteif steif schlagen.

  5. 5

    5. Die Torte mit Vanilleobers füllen und rundherum bestreichen. Den restlichen Mohn über die Torte streuen. Die Mandelblättchen goldgelb rösten und ebenfalls über die Torte streuen. Gut gekühlt servieren.