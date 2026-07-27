1 Eine Springform (26 cm) mit Butter ausstreichen und mit Mehl ausstreuen.

2 Mehl, 130g Mohn und Backpulver versieben. Die Eier trennen. Die Eiklar mit 50g Zucker zu steifem Schnee schlagen. Die Dotter mit dem restlichen Zucker, etwas Orangenschale und 2 EL warmem Wasser aufschlagen.

3 Mehlmischung und Schnee abwechselnd unter die Dottermasse heben. In die Springform füllen. Die Torte ins 175 Grad heiße Backrohr schieben und eine Dreiviertelstunde backen.

4 In der Form zwei Stunden auf dem Gitter auskühlen lassen. Den Teigboden zweimal durchschneiden. Das gut gekühlte Schlagobers mit Vanillezucker und Sahnesteif steif schlagen.