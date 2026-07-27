Mohntorte
Zutaten
- 125 g Mehl
- 5 Stk. Eier
- 160 g Mohn, frisch gemahlen
- 0.5 Pck. Backpulver
- 3 Pck. Vanillezucker
- geriebene Orangenschale
- 100 g Zucker
- 100 g Mandelblättchen
- 750 ml Schlagobers
- 2 Pck. Sahnesteif
- Butter und Mehl für die Form
Zubereitung
- 1
Eine Springform (26 cm) mit Butter ausstreichen und mit Mehl ausstreuen.
- 2
Mehl, 130g Mohn und Backpulver versieben. Die Eier trennen. Die Eiklar mit 50g Zucker zu steifem Schnee schlagen. Die Dotter mit dem restlichen Zucker, etwas Orangenschale und 2 EL warmem Wasser aufschlagen.
- 3
Mehlmischung und Schnee abwechselnd unter die Dottermasse heben. In die Springform füllen. Die Torte ins 175 Grad heiße Backrohr schieben und eine Dreiviertelstunde backen.
- 4
In der Form zwei Stunden auf dem Gitter auskühlen lassen. Den Teigboden zweimal durchschneiden. Das gut gekühlte Schlagobers mit Vanillezucker und Sahnesteif steif schlagen.
- 5
5. Die Torte mit Vanilleobers füllen und rundherum bestreichen. Den restlichen Mohn über die Torte streuen. Die Mandelblättchen goldgelb rösten und ebenfalls über die Torte streuen. Gut gekühlt servieren.