Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Gesamtzeit:10 min
Kaffee mit Schwips
Zutaten Kaffee mit Schwips
- Kaffeepulver
- Würfelzucker
- 4 Gewürznelken
- 1 Zimtstange
- 40 ml Rum
- 1 unbehandelte Orange
- 2 EL geschlagenes Obers
Zubereitung Kaffee mit Schwips
- 1
Von der Orange ein Stück Schale mit dem Juliennereißer in einige feine Fäden schneiden.
- 2
Starken Kaffee aus 1/2 l Wasser zubereiten. In einen Topf gießen. Zucker nach Geschmack, Nelken, Zimt, Orangenschale und Rum dazugeben.
- 3
Zugedeckt erhitzen, nicht kochen. Durch ein Sieb in Kaffeeschalen gießen. Das Obers darauf setzen. Mit den Orangenfäden verzieren.
Zutaten beschwipste Melange
- 1 Schale Kaffee
- 1 Dotter
- Zucker
- 1 EL Weinbrand
- 2 EL Schlagrahm
Zubereitung beschwipste Melange
- 1
In einem Gefäß Dotter, Zucker, Weinbrand und Schlagrahm gut verrühren. Unter ständigem Schlagen kochend heißen Kaffee dazu gießen. Sofort in eine Schale geben und servieren.
Zutaten Kandis-Mokka
- 1 starker Mokka (1/16 l)
- 125 ml Milch
- 10 ml Whisky
- 2 TL brauner Kandis