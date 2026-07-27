Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Kaffee mit Schwips

Kaffee mit Alkohol (Symbolbild)
© Pixabay
Kaffee mit Alkohol (Symbolbild)
Gesamtzeit:10 min

Zutaten Kaffee mit Schwips

  • Kaffeepulver
  • Würfelzucker
  • 4 Gewürznelken
  • 1 Zimtstange
  • 40 ml Rum
  • 1 unbehandelte Orange
  • 2 EL geschlagenes Obers

Zubereitung Kaffee mit Schwips

  1. 1

     Von der Orange ein Stück Schale mit dem Juliennereißer in einige feine Fäden schneiden.

  2. 2

    Starken Kaffee aus 1/2 l Wasser zubereiten. In einen Topf gießen. Zucker nach Geschmack, Nelken, Zimt, Orangenschale und Rum dazugeben.

  3. 3

    Zugedeckt erhitzen, nicht kochen. Durch ein Sieb in Kaffeeschalen gießen. Das Obers darauf setzen. Mit den Orangenfäden verzieren.

Zutaten beschwipste Melange

  • 1 Schale Kaffee
  • 1 Dotter
  • Zucker
  • 1 EL Weinbrand
  • 2 EL Schlagrahm

Zubereitung beschwipste Melange

  1. 1

    In einem Gefäß Dotter, Zucker, Weinbrand und Schlagrahm gut verrühren. Unter ständigem Schlagen kochend heißen Kaffee dazu gießen. Sofort in eine Schale geben und servieren.

Zutaten Kandis-Mokka

  • 1 starker Mokka (1/16 l)
  • 125 ml Milch
  • 10 ml Whisky
  • 2 TL brauner Kandis