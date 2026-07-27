Nach 25 Jahren ist wieder eine Busverbindung vom Lungau über den Katschberg gelungen. Die Linie fährt fünfmal täglich von St. Michael in Richtung Gmünd und wieder retour.

Kern des neuen Angebots ist die Verlängerung der Linie 131 der Kärntner Linien von Gmünd nach Rennweg über den Katschberg bis nach St. Michael. Diese Linie fährt fünfmal täglich von Gmünd über den Katschberg weiter nach St. Michael und ebenso fünfmal täglich von St. Michael Richtung Gmünd. Das Angebot steht vorerst bis Ende Oktober an sieben Tagen die Woche und auch an Feiertagen zur Verfügung. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, laufen zugleich Bemühungen, die Verbindung künftig ganzjährig anbieten zu können.

„In den Arbeiten zum neuen Lungautakt war die Anbindung an Kärnten einer der meistgeäußerten Wünsche in den Gemeinde-Workshops. Wir freuen uns sehr, dass dies nun umgesetzt werden konnte. Zudem gibt es auch noch das Lungau Shuttle bis nach Rennweg durch den Katschbergtunnel“, sagt Regionalverbandsobmann Manfred Sampl.

Anbindung an die Koralmbahn und das ÖBB-Netz

Durch diese Taktung ist die Linie 131 an der Haltestelle Golfplatz an alle Linien im Lungau angebunden und steht somit allen zur Verfügung. „Der Lungau erhofft sich durch dieses Angebot, auch zusätzliche Tagesgäste vom Katschberg ansprechen zu können.“ Zugleich bietet die Verbindung Lungauer Gästen eine umfassende Erreichbarkeit des Katschbergs außerhalb der Wintersaison.

„Dieses Angebot ist ein Meilenstein für die Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs im Lungau. Nach über 25 Jahren ist es gelungen, wieder eine Busverbindung zwischen Salzburg und Kärnten herzustellen und damit die Grundlage für eine künftige öffentliche Verkehrsanbindung an die Koralmbahn und das ÖBB-Netz zu schaffen. Damit setzen wir einen weiteren wichtigen Baustein im Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes“, sagt Markus Schaflechner, Geschäftsführer des Regionalverbandes Lungau. Der Lungau verfügt nun über zwei Modelle einer Anbindung an das Bundesland Kärnten.

Finanziert wird das Angebot vom Salzburger Verkehrsverbund (SVV) und dem Land Salzburg. Die Planungsarbeiten wurden von den Kärntner Linien in Abstimmung mit dem Regionalverband Lungau und dem SVV übernommen. Betrieben wird die Linie von der Kärnten Bus GmbH. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Bacher Touristik GmbH aus Radenthein.

Quelle: Salzburger Nachrichten