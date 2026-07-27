Wie jedes Jahr um den Anna-Tag wurde die Teichalm zum Treffpunkt der Landjugend des Bezirks Weiz. Hunderte junge Menschen gestalteten ein Fest, das rund 2000 Gäste anzog.

Am vergangenen Sonntag fand das Teichalmtreffen in Weiz statt

Zum 72. Teichalmtreffen verwandelten rund 500 Mitglieder der 23 Landjugend-Ortsgruppen aus dem Bezirk die Festwiese beim Gasthof Angerwirt in eine lebendige Festarena. Zwischen Bars, Schießstand, Bierkisten-Kraxeln, Kinderbereich und Hüpfburg wurde den ganzen Tag gefeiert mit rund 2000 Gästen.

Nach dem Einzug der Ortsgruppen und dem Marschkonzert des Musikvereins Koglhof folgten die Heilige Messe mit Pfarrer Josef Reisenhofer sowie der Festakt.

1 / 85 Rund 2000 Gäste zog es auf die Teichalm zum beliebten Teichalmfest. © KLZ / Andreas Tauser

Landjugend-Obmann Manuel Schenk und Leiterin Tanja Hiebler begrüßten zahlreiche Ehrengäste und dankten besonders der Familie Unterberger, die seit Jahren ihre Wiese für das Fest zur Verfügung stellt.

Einer der Höhepunkte war die Ehrungen: 30 Mitglieder erhielten das Leistungsabzeichen in Bronze, 17 jenes in Silber. Zudem wurden Meisterbriefe in den Bereichen Landwirtschaft, Obstbau und Fischzucht verliehen. Landwirtschaftskammer-Obmann Josef Wumbauer würdigte die jungen Absolventen als „Zukunft unseres Landes“.

Einen besonderen Grund zur Freude hatten die Ortsgruppen St. Ruprecht an der Raab sowie Arzberg, die sich im kommenden Jahr über eine gewonnene Grillfeier, organisiert durch den Bezirksvorstand der Landjugend Weiz freuen dürfen.

Landtagsabgeordneter Christian Schandor zitierte den Leitsatz: „Die Landjugend bewahrt nicht die Asche, sie gibt das Feuer weiter.“

Die Bundesvorstandsmitglieder Markus Bachebner und Valentina Gutkas betonten die Bedeutung der Organisation. „Mit 100.000 Mitgliedern der Bundesorganisation verbinden wir Bildung, Gemeinschaft und regionale Entwicklung“, so Bachebner. Gutkas ergänzte: „Zusammenhalt, Regionalität und die Förderung heimischer Produkte – das ist die Landwirtschaft von morgen. Das ist Leben!”

Beim anschließenden Frühschoppen mit den „Blechquetschern“ klang das Fest stimmungsvoll aus.