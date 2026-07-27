Unglück beim Segeln: Österreicher in Kroatien weiter vermisst

Der 46-Jährige stürzte am Sonntag vor der Insel Šolta von einem Katamaran. Sechs weitere Österreicher wurden in Sicherheit gebracht. Am Montag wird die Suche fortgesetzt.

Fieberhaft läuft auch am Montag in Kroatien die Suche nach einem 46-jährigen Mann aus Österreich. Der Skipper war am Sonntag sechs Seemeilen südlich der Insel Šolta gemeinsam mit sechs weiteren Besatzungsmitgliedern auf einem gecharterten Katamaran unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Er stürzte vom Boot ins Meer. Laut Ivan Paušić, dem Leiter des Navigation Safety Service der Hafenmeisterei Split, dürfte der Österreicher während eines Wendemanövers festgestellt haben, dass sich ein Seil im Propeller verfangen hatte. Zu diesem Zeitpunkt erschwerten starker Wind und hoher Wellengang die Situation erheblich. Die sechs weiteren Personen an Bord versuchten noch, ihn mit einem Seil zu retten, verloren den Skipper jedoch kurz darauf aus den Augen, wie kroatische Medien berichten.

Suche mit Drohne

Suchgebiet ausgeweitet

Ein Notruf wurde kurz nach 9 Uhr abgesetzt. Daraufhin startete eine großangelegte Suchaktion - ein Wettlauf gegen die Zeit. Aufgrund der eingeschränkten Sicht und der schlechten Wetterbedingungen musste die Suche am Sonntag vorübergehend unterbrochen werden. Mehrere Rettungsboote, ein mit einem Wärmebildsystem ausgestattetes Schiff des kroatischen Zolls, sowie Hubschrauber und ein Flugzeug hatten stundenlang versucht, den Österreicher im Meer zu orten. Vergeblich.

Am Montag wurde die Suche in den frühen Morgenstunden gegen 6 Uhr wieder aufgenommen. Diese werde mit voller Intensität vom Wasser und aus der Luft fortgesetzt, wie das kroatische Ministerium für Meer, Verkehr und Infrastruktur, das für die Seenotrettung zuständig ist, mitteilte. Das Suchgebiet wurde auf Šolta und die Insel Drvenik Mali ausgeweitet. Dabei kommt auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Zudem wurden alle Schiffe in dem Gebiet aufgefordert, besonders aufmerksam zu sein und mögliche Hinweise sofort an die Einsatzkräfte weiterzugeben.

Außenministerium bestätigt

Das österreichische Außenministerium bestätigte am Montag auf Nachfrage, dass sieben Staatsbürgerinnen und Staatsbürger von dem Unfall vor der Insel Šolta betroffen sind. Die österreichische Vertretungsbehörde in Kroatien stehe im Austausch mit den Behörden vor Ort, um weitere Informationen zum genauen Sachverhalt zu erhalten.

Laut kroatischen Medienberichten war die Besatzung am Samstag mit dem Katamaran von Trogir in Richtung Maslinica auf Šolta aufgebrochen und wollte am Sonntag weiter nach Hvar und Korčula fahren. Die Charter-Firma organisierte nach dem Unglück einen neuen Skipper, der die sechs Österreicher sicher zum nächsten Zielhafen brachte. Sie erlitten einen Schock.