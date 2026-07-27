Birnen mit Preiselbeeren

1 Die Birnen schälen, halbieren und das Kerngehäuse mit einem kleinen Löffel auskratzen. Die Birnenhälften in dünne Scheiben (ca. 5 bis 7 mm dick) schneiden. Mit Zitronensaft bestreichen.

2 2. Aus Alufolie vier Rechtecke (ca. 24x20 cm) schneiden. Je eine Birnenhälfte auf ein Stück Alufolie legen. Dabei die Spalten leicht auffächern. Mit Preiselbeerkompott beträufeln.

3 3. Die Längsseiten der Folie über die Birnen schlagen und mehrmals falten. Nun auch noch die schmalen Seiten so verschließen, dass kein Dampf aus den Päckchen entweichen kann.

4 4. Die Birnen ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und 12 bis 15 Minuten backen. Die Päckchen öffnen und die Birnen in flache Schalen oder auf Dessertteller legen. Je eine Kugel Vanilleeis danebensetzen.