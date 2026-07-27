Apfeldessert

1 Die Äpfel schälen, in Spalten schneiden und entkernen. Mit Zitronensaft beträufeln. Apfelsaft mit Zimt und Nelken erhitzen. Die Äpfel darin garen lassen, bis sie weich sind. Das kann je nach Apfelsorte zwei bis sechs Minuten dauern.

2 Die Äpfel aus der Flüssigkeit heben. Den Apfelsud auf 200ml einkochen.

3 Die Dotter mit 3 EL Zucker schaumig aufschlagen. Den Mascarpone

nach und nach untermengen.

4 Eine flache Schüssel mit Biskotten auslegen. Mit etwas Apfelsaft

beträufeln. Die Hälfte der Äpfel darauf verteilen. Die Hälfte der Creme darüberstreichen.

5 Die restlichen Biskotten darauf legen und mit dem Saft beträufeln. Restliche Äpfel und Creme wie oben beschrieben einschichten.

6 Das Dessert zugedeckt für einige Stunden zum Durchziehen in den Kühlschrank stellen.

7 Die Mandelblättchen goldgelb rösten. Über das Dessert streuen.