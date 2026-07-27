Karpfensulz

1 Karpfenfilets entgräten. Leicht gesalzenes Wasser mit Essig gut aromatisieren. (Die Menge sollte die Filets nach dem Übergießen knapp bedecken.)

2 2. Die grob gehackte Zwiebel, Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, Pfeffer- und Pimentkörner dazugeben. Erhitzen. Die Fischfilets nebeneinander in eine flache Schüssel legen und mit dem kochenden Essigwasser übergießen. Eine halbe Stunde marinieren lassen.

3 3. Sellerie, Lauch, gelbe Rübe und Karotte in dünne Streifen (Julienne) schneiden und in Salzwasser weichkochen. Aus dem Sud heben und in Eiswasser abschrecken.

4 4. Den Fisch aus der Marinade heben. Die Marinade mit dem Gemüsesud aufkochen und den Karpfen darin etwa zehn Minuten knapp unter dem Siedepunkt ziehen lassen.

5 5. Aus dem Sud heben und die Haut abziehen. Den Sud durch ein Sieb gießen und auf 1/2 l einkochen. Die eingeweichte und ausgedrückte Gelatine im nicht zu heißen Sud auflösen.