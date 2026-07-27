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Karpfensulz

Karpfensulz (Symbolbild)
© Pixabay
Karpfensulz (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 0 min

Zutaten

  • 0,5 kg Karpfenfilets mit Haut
  • 1 Karotte
  • 0,3 Sellerieknolle
  • Petersilie
  • 0,5 Lauchstange
  • 1 gelbe Rübe
  • Weißweinessig
  • 8 Scheibe/n Gelatine
  • Pfeffer- und Pimentkörner
  • 2 Wacholderbeeren
  • 1 Lorbeerblatt
  • 1 Zwiebel
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Karpfenfilets entgräten. Leicht gesalzenes Wasser mit Essig gut aromatisieren. (Die Menge sollte die Filets nach dem Übergießen knapp bedecken.)

  2. 2

    2. Die grob gehackte Zwiebel, Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, Pfeffer- und Pimentkörner dazugeben. Erhitzen. Die Fischfilets nebeneinander in eine flache Schüssel legen und mit dem kochenden Essigwasser übergießen. Eine halbe Stunde marinieren lassen.

  3. 3

    3. Sellerie, Lauch, gelbe Rübe und Karotte in dünne Streifen (Julienne) schneiden und in Salzwasser weichkochen. Aus dem Sud heben und in Eiswasser abschrecken.

  4. 4

    4. Den Fisch aus der Marinade heben. Die Marinade mit dem Gemüsesud aufkochen und den Karpfen darin etwa zehn Minuten knapp unter dem Siedepunkt ziehen lassen.

  5. 5

    5. Aus dem Sud heben und die Haut abziehen. Den Sud durch ein Sieb gießen und auf 1/2 l einkochen. Die eingeweichte und ausgedrückte Gelatine im nicht zu heißen Sud auflösen.

  6. 6

    6. Etwas abgekühlten Sud, Petersilienblätter, Wurzelgemüse und Karpfenstücke in Förmchen schichten. Über Nacht kalt stellen.