Linsencremesuppe mit Speck

1 Den Speck sehr klein würfeln. Wurzelgemüse und Schalotten fein hacken. Den Porree in feine Streifen schneiden. Die Linsen waschen und eine Stunde einweichen.

2 Speck und Gemüse in Olivenöl andünsten. Die Linsen dazugeben. Anschwitzen. Mit Portwein und Madeira ablöschen. Etwas einkochen lassen.

3 Mit 1 l Wasser aufgießen. Mit etwas Thymian würzen. Das Ganze etwa eine Stunde kochen lassen. Sobald die Linsen weich sind, die Suppe zuerst pürieren und dann durch ein Sieb streichen. Die Suppe nochmals erhitzen.

4 Das Obers unterschlagen. Wer es üppig mag, nimmt 200 ml Schlagrahm,

mit weniger schmeckt’s auch sehr gut. Mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Essig abschmecken.