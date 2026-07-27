Erdäpfelpuffer mit Räucherlachs

1 Die Erdäpfel schälen und grob reiben. Sofort in kaltes Wasser legen. Vor dem Braten gut abtropfen lassen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Salzen und pfeffern.

2 In einer großen Pfanne eine Mischung aus Butter und Öl erhitzen. Bei nicht zu starker Hitze 1EL Erdäpfelmasse in die Pfanne geben und mit dem Löffelrücken flach drücken.

3 Fortfahren, bis die Pfanne voll ist. Sobald die Puffer auf der Unterseite goldbraun sind, noch ein Stück Butter in die Pfanne geben und die Puffer wenden. Fertig rösten, auf Küchenpapier legen und abtropfen lassen. Im Backrohr warm stellen.

4 Für die Sauce Sauerrahm mit Salz und Zitronensaft glatt rühren. Erdäpfelpuffer, Lachsscheiben und etwas Sauerrahmsauce auf Tellern anrichten. Die Sauce mit Dillzweigen bzw. Schnittlauch garnieren.