Rückkehrzentren für illegale Migranten für 2027 angekündigt

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will 2027 erstmals illegale Migranten in sogenannte "Return Hubs" abschieben. "Es geht um klares Signal. Jene, die ohne Aufenthaltsrecht hier sind, werden außer Landes gebracht", sagte er in einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis am Montag in Salzburg. Noch werde an der Lösung gearbeitet, "beide Länder werden aber von der Möglichkeit Gebrauch machen, Rückkehrzentren zu schaffen."

© APA/BARBARA GINDL Mitsotakis und Stocker: Gemeinsamer Kurs gegen illegale Migration