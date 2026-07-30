Die ÖBB erneuern derzeit nicht nur die Bahnhaltestelle in Kappel am Krappfeld, auch beim Bahnhof Launsdorf-Hochosterwitz und auf der Strecke Treibach-Althofen – Passering wird gearbeitet.

Wenn man derzeit etwa mit dem Auto von Brückl kommend in Richtung Althofen abbiegt, erwartet einen gleich bei der Kreuzung ein großes Warnschild, dass derzeit im Bereich zwischen Treibach und Launsdorf einige Eisenbahnkreuzungen wegen Arbeiten gesperrt sind.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bauen während der Sommermonate etwa die Bahnhaltestelle Kappel am Krappfeld um. Sie wird umfassend modernisiert und erhält zwei neue Randbahnsteige, einen überdachten Wartebereich und ein neues taktiles Leitsystem (Blindenleitsystem). Während der Bauzeit ist die Haltestelle gesperrt, sie wird laut Angaben der ÖBB mit Schulbeginn wieder nutzbar sein. Außerdem wird in diesem Bereich das Gleis inklusive Unterbau neu errichtet, daher ist die Eisenbahnkreuzung in der Bahnstraße auch noch bis zum 13. September gesperrt. Der Umbau der Haltestelle soll dann bis zum 13. Oktober zur Gänze fertig sein.

© KK/ÖBB Die Bauarbeiten in Kappel am Krappfeld

Arbeiten auch in der Nacht und am Wochenende

Beim Bahnhof Launsdorf-Hochosterwitz werden insgesamt acht Weichen erneuert und das Schotterbett gereinigt. Während die Vorarbeiten hier bereits abgeschlossen sind, beginnen die Hauptbauarbeiten am 7. August und sollen bis zum 30. August fertiggestellt sein. Die Eisenbahnkreuzung zwischen Launsdorf und Pölling auf der L83 Krappfelder Landesstraße wird aufgrund der Bauarbeiten am 18. August von 8 bis 16 Uhr gesperrt. „Es kommen Großbaumaschinen zum Einsatz und es kann auch in der Nacht und an Wochenenden gearbeitet werden“, informiert ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel.

Weiters wird auf der Strecke Treibach-Althofen – Passering ebenfalls das Gleis inklusive Unterbau erneuert. Die Arbeiten haben hier im Juni begonnen und sollen im September 2026 abgeschlossen werden. In diesem Abschnitt sind keine Eisenbahnkreuzungen von Sperren betroffen.