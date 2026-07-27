Krambambuli

1 Wein und Gewürze in einen Topf geben und langsam erhitzen. Der Wein darf nicht sprudelnd kochen. Inzwischen die Orangen- und Zitronenschale dünn abschneiden, und zwar so, dass sie eine lange Spirale bildet.

2 Dabei darauf achten, dass keine weiße Haut auf der Schale bleibt (schmeckt bitter). Die Früchte auspressen und den Saft mit den Schalen zum Rotwein geben. Den Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Ebenfalls zum Wein geben.

3 Eine Viertelstunde ziehen lassen. Den Topf mit dem Rotwein auf einen Rechaud stellen. Den Zuckerhut auf eine spezielle Zuckerhutzange setzen. Diese über den Topf legen.