Kaffee Spezial

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Übrigens: Der Einspänner hat seinen Namen von den Wiener Fiakern bekommen, die Anfang des vorigen Jahrhunderts ihre Kutschen mit nur einem Pferd fuhren. Auf den Standplätzen hielten sie mit einer Hand den

Zügel, mit der anderen das Glas mit dem Henkel, aus dem sie ihren Kaffee schlürften.