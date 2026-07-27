Kaffee Spezial
Zutaten für 1 Portion Einspänner
- 1 starker Espresso
- Schlagobers
- Zucker
- Einspänner-Glas mit Henkel
Zubereitung Einspänner
- 1
Den Espresso mit etwas kochendem Wasser „strecken“. In ein Einspänner-Glas gießen.
- 2
Eine große Portion Schlagobers daraufsetzen. Eventuell noch etwas Zucker darüberstreuen.
- 3
Übrigens: Der Einspänner hat seinen Namen von den Wiener Fiakern bekommen, die Anfang des vorigen Jahrhunderts ihre Kutschen mit nur einem Pferd fuhren. Auf den Standplätzen hielten sie mit einer Hand den
Zügel, mit der anderen das Glas mit dem Henkel, aus dem sie ihren Kaffee schlürften.
Zutaten für 1 Kaffee Maria Theresia
- 1 starker Espresso
- Schokospäne
- 1 kl. Stamperl Orangenlikör
- Zucker
- 1 kl. Stamperl Weinbrand
- Schlagobers
Zubereitung Kaffee Maria Theresia
- 1
Orangenlikör und Weinbrand in ein vorgewärmtes Glas gießen, Zucker nach Belieben dazugeben.
- 2
Den „gestreckten“ Espresso darübergießen. Einen Gupf Schlagobers darauf setzen, mit Schokospänen bestreuen.
Zutaten für 1 Kaffee Superb
- 1 starker Espresso
- Zucker
- 1 kl. Stamperl Kaffeelilör
- 1 kl. Stamperl Weinbrand
- Schlagobers
- Zimt
Zubereitung Kaffee Superb
- 1
Wie bei Kaffee Maria Theresia beschrieben, zubereiten. Anstelle von Schokospänen Zimt übers Obers streuen.