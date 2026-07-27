Lammragout

1 Das Fleisch in gulaschgroße Würfel schneiden. Karotte, Sellerie und Petersilienwurzel in kleine Würfel schneiden. Den Lauch in feine Streifen schneiden. Zwiebeln und Knoblauch ebenfalls klein schneiden.

2 Etwas Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Das Fleisch portionsweise anbraten, salzen und pfeffern. In einen schweren Kochtopf geben. Noch etwas Öl in die Pfanne geben. Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten. Das Gemüse dazugeben und kurz mitrösten. Salzen und pfeffern. Ebenfalls in den Topf geben. Nun noch das Paradeismark in der Pfanne anrösten. Mit Rotwein ablöschen, einkochen lassen.

3 Den Fond dazugießen und den Bratensatz vom Pfannenboden lösen. Über das Fleisch gießen. Das Fleisch sollte knapp mit Flüssigkeit bedeckt sein. Zugedeckt bei wenig Hitze je nach Fleischsorte 40-60 Minuten garen. Die letzten zehn Minuten Rosmarin und Thymian dazugeben.