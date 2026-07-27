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Gesamtzeit:45 min
Apfel-Crêpes mit Schokoladensoße
Zutaten für die Crêpes
- 60 g Mehl
- 2 Eier
- 1 Prise Salz
- 100 ml Schlagrahm
- 50 ml Milch
- 1 EL flüssige Butter
- 6 EL Apfelmus
- Rum
- 2 EL Rosinen
- 1 Stk. Ingwer
Zutaten für die Soße
- 150 g Zartbitterkuvertüre
- 100 ml Espresso
- 50 ml Schlagrahm
- Rum
Zubereitung:
- 1
Rosinen in Rum einweichen. Am besten über Nacht.
- 2
Für die Soße die Kuvertüre in kleine Stücke hacken. Einen Espresso zubereiten. Wer keine Espressomaschine besitzt, löst 3 TL Instantespresso in 100 ml kochendem Wasser auf. Mit dem Obers verrühren.
- 3
Im nicht zu heißen Kaffee die Kuvertüre schmelzen. Mit 2 EL Rum abschmecken.
- 4
Aus Mehl, Eiern, Salz, Schlagrahm und Milch einen glatten Teig rühren. Zum Schluss noch die flüssige Butter untermengen. Aus dem Teig kleine, dünne Crêpes backen.
- 5
Das Apfelmus leicht erwärmen. Rumrosinen und geriebenen Ingwer untermengen.
- 6
Die Crêpes mit dem warmen Apfelmus füllen und auf vorgewärmte Teller legen.
- 7
Mit Schokoladensoße beträufeln. Eventuell noch mit geschlagenem Obers garnieren.