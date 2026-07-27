Apfel-Crêpes mit Schokoladensoße

1 Rosinen in Rum einweichen. Am besten über Nacht.

2 Für die Soße die Kuvertüre in kleine Stücke hacken. Einen Espresso zubereiten. Wer keine Espressomaschine besitzt, löst 3 TL Instantespresso in 100 ml kochendem Wasser auf. Mit dem Obers verrühren.

3 Im nicht zu heißen Kaffee die Kuvertüre schmelzen. Mit 2 EL Rum abschmecken.

4 Aus Mehl, Eiern, Salz, Schlagrahm und Milch einen glatten Teig rühren. Zum Schluss noch die flüssige Butter untermengen. Aus dem Teig kleine, dünne Crêpes backen.

5 Das Apfelmus leicht erwärmen. Rumrosinen und geriebenen Ingwer untermengen.

6 Die Crêpes mit dem warmen Apfelmus füllen und auf vorgewärmte Teller legen.