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Apfel-Crêpes mit Schokoladensoße

Apfel-Crêpes mit Schokoladensoße
© Austin, Pixabay
Apfel-Crêpes mit Schokoladensoße
Gesamtzeit:45 min

Zutaten für die Crêpes

  • 60 g Mehl
  • 2 Eier
  • 1 Prise Salz
  • 100 ml Schlagrahm
  • 50 ml Milch
  • 1 EL flüssige Butter
  • 6 EL Apfelmus
  • Rum
  • 2 EL Rosinen
  • 1 Stk. Ingwer

Zutaten für die Soße

  • 150 g Zartbitterkuvertüre
  • 100 ml Espresso
  • 50 ml Schlagrahm
  • Rum

Zubereitung:

  1. 1

    Rosinen in Rum einweichen. Am besten über Nacht.

  2. 2

    Für die Soße die Kuvertüre in kleine Stücke hacken. Einen Espresso zubereiten. Wer keine Espressomaschine besitzt, löst 3 TL Instantespresso in 100 ml kochendem Wasser auf. Mit dem Obers verrühren.

  3. 3

    Im nicht zu heißen Kaffee die Kuvertüre schmelzen. Mit 2 EL Rum abschmecken.

  4. 4

    Aus Mehl, Eiern, Salz, Schlagrahm und Milch einen glatten Teig rühren. Zum Schluss noch die flüssige Butter untermengen. Aus dem Teig kleine, dünne Crêpes backen.

  5. 5

    Das Apfelmus leicht erwärmen. Rumrosinen und geriebenen Ingwer untermengen.

  6. 6

    Die Crêpes mit dem warmen Apfelmus füllen und auf vorgewärmte Teller legen.

  7. 7

    Mit Schokoladensoße beträufeln. Eventuell noch mit geschlagenem Obers garnieren.