Ukraine sieht Iran als Komplize Russlands

Der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha hat auf eine Erklärung des iranischen Außenministers Abbas Araghchi zu einem Angriff auf ein ziviles Schiff im Kaspischen Meer reagiert. "Die Drohungen des Iran sind ungerechtfertigt und unbegründet. Das Regime in Teheran ist ein direkter Komplize der russischen Aggression gegen die Ukraine und schürt Moskaus verbrecherischen Krieg mit Waffen, durch die seit 2022 Ukrainer getötet wurden", schrieb er auf X.

© APA/AFP/POOL Andrii Sybiha wirf dem Iran Komplizenschaft vor (Archivbild)