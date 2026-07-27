Kalbsbraten

1 Zwiebel und Gemüse in Würfel schneiden. Das Fleisch salzen und pfeffern. Bei nicht zu starker Hitze in etwas Öl rundherum anbraten. Aus dem Bräter nehmen und beiseitestellen.

2 Noch etwas Öl in den Bräter geben. Zwiebel, Gemüse und Paradeismark anrösten. Mit Rotwein ablöschen und stark einkochen lassen.

3 Mit Suppe aufgießen. Erhitzen. Wacholder, Piment- und Pfefferkörner dazugeben. Das Fleisch auf das Gemüse setzen. Zugedeckt ins 150 Grad heiße Backrohr schieben.

4 Zwei Stunden garen lassen. Immer wieder mit Bratensaft begießen. Gelegentlich wenden. Gegen Ende der Bratzeit das Obers dazu gießen.

5 Den Braten aus dem Bräter heben und im ausgeschalteten Rohr warm stellen. Das Gemüse durch ein Sieb passieren. Die Sauce abschmecken.