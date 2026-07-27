Kalbsbraten
Zutaten für den Kalbsbraten
- 1 kg Kalbfleisch (Nuss)
- 1 Zwiebel
- 1 kleine Karotte
- 1 kleine gelbe Rübe
- 100 g Sellerie
- 1 kleine Petersilienwurzel
- 0,5 Lauchstange
- 1 EL Paradeismark
- 125 ml Rotwein
- 400 ml Hühnersuppe
- 5 Wacholderbeeren
- 5 Pimentkörner
- 5 Pfefferkörner
- 200 ml Schlagrahm
- Öl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung:
- 1
Zwiebel und Gemüse in Würfel schneiden. Das Fleisch salzen und pfeffern. Bei nicht zu starker Hitze in etwas Öl rundherum anbraten. Aus dem Bräter nehmen und beiseitestellen.
- 2
Noch etwas Öl in den Bräter geben. Zwiebel, Gemüse und Paradeismark anrösten. Mit Rotwein ablöschen und stark einkochen lassen.
- 3
Mit Suppe aufgießen. Erhitzen. Wacholder, Piment- und Pfefferkörner dazugeben. Das Fleisch auf das Gemüse setzen. Zugedeckt ins 150 Grad heiße Backrohr schieben.
- 4
Zwei Stunden garen lassen. Immer wieder mit Bratensaft begießen. Gelegentlich wenden. Gegen Ende der Bratzeit das Obers dazu gießen.
- 5
Den Braten aus dem Bräter heben und im ausgeschalteten Rohr warm stellen. Das Gemüse durch ein Sieb passieren. Die Sauce abschmecken.
- 6
Den Braten aufschneiden und nochmals in der Sauce erhitzen. Nockerln und Gemüse dazu servieren.