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Kalbsbraten

Kalbsbraten (Symbolbild)
© Jon Tyson
Kalbsbraten (Symbolbild)
Gesamtzeit:3 std 0 min

Zutaten für den Kalbsbraten

  • 1 kg Kalbfleisch (Nuss)
  • 1 Zwiebel
  • 1 kleine Karotte
  • 1 kleine gelbe Rübe
  • 100 g Sellerie
  • 1 kleine Petersilienwurzel
  • 0,5 Lauchstange
  • 1 EL Paradeismark
  • 125 ml Rotwein
  • 400 ml Hühnersuppe
  • 5 Wacholderbeeren
  • 5 Pimentkörner
  • 5 Pfefferkörner
  • 200 ml Schlagrahm
  • Öl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung:

  1. 1

    Zwiebel und Gemüse in Würfel schneiden. Das Fleisch salzen und pfeffern. Bei nicht zu starker Hitze in etwas Öl rundherum anbraten. Aus dem Bräter nehmen und beiseitestellen.

  2. 2

    Noch etwas Öl in den Bräter geben. Zwiebel, Gemüse und Paradeismark anrösten. Mit Rotwein ablöschen und stark einkochen lassen.

  3. 3

    Mit Suppe aufgießen. Erhitzen. Wacholder, Piment- und Pfefferkörner dazugeben. Das Fleisch auf das Gemüse setzen. Zugedeckt ins 150 Grad heiße Backrohr schieben.

  4. 4

    Zwei Stunden garen lassen. Immer wieder mit Bratensaft begießen. Gelegentlich wenden. Gegen Ende der Bratzeit das Obers dazu gießen.

  5. 5

    Den Braten aus dem Bräter heben und im ausgeschalteten Rohr warm stellen. Das Gemüse durch ein Sieb passieren. Die Sauce abschmecken.

  6. 6

    Den Braten aufschneiden und nochmals in der Sauce erhitzen. Nockerln und Gemüse dazu servieren.