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Nusssoufflés mit Vanillesauce

Nusssoufflés (Symbolbild)
© Pixabay
Nusssoufflés (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 10 min

Zutaten für die Sauce

  • 1 Vanilleschote
  • 1 Prise Salz
  • 2 EL Zucker
  • 4 Dotter
  • 250 ml Milch
  • 125 ml Schlagrahm

Zutaten für die Soufflés

  • 50 g Walnüsse
  • 50 g Haselnüsse
  • 40 g Butter
  • 40 g Zucker
  • Eier
  • Zimt
  • 1 Prise Salz
  • Zucker
  • Butter für die Form

Zubereitung:

  1. 1

    Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Milch, Schlagrahm, Schote, Mark, Zucker und 1 Prise Salz aufkochen. Schote entfernen.

  2. 2

    Die Dotter mit wenig Vanillemilch verrühren. Die Dottermasse mit dem Schneebesen unter die fast kochende Vanillemilch rühren.

  3. 3

    So lange bei milder Hitze weiterschlagen, bis eine leicht cremige Sauce entsteht. Dazu muss die Sauce ziemlich heiß werden (etwa 80 Grad), darf aber auf keinen Fall kochen. Kaltstellen.

  4. 4

    Die Nüsse mahlen. Zimmerwarme Butter, Zucker und Dotter schaumig rühren. Mit Zimt würzen.

  5. 5

    Die Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen. Nüsse und Schnee abwechselnd unter die Buttermasse ziehen.

  6. 6

    Sechs Souffléförmchen mit Butter ausstreichen und mit Zucker ausstreuen. Die Masse bis zu zwei Drittel der Höhe einfüllen. Ins 175 Grad heiße Backrohr schieben und 20 bis 25 Minuten backen.

  7. 7

    Auf Dessertteller stürzen und mit Sauce umgießen.