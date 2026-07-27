Nusssoufflés mit Vanillesauce

1 Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Milch, Schlagrahm, Schote, Mark, Zucker und 1 Prise Salz aufkochen. Schote entfernen.

2 Die Dotter mit wenig Vanillemilch verrühren. Die Dottermasse mit dem Schneebesen unter die fast kochende Vanillemilch rühren.

3 So lange bei milder Hitze weiterschlagen, bis eine leicht cremige Sauce entsteht. Dazu muss die Sauce ziemlich heiß werden (etwa 80 Grad), darf aber auf keinen Fall kochen. Kaltstellen.

4 Die Nüsse mahlen. Zimmerwarme Butter, Zucker und Dotter schaumig rühren. Mit Zimt würzen.

5 Die Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen. Nüsse und Schnee abwechselnd unter die Buttermasse ziehen.

6 Sechs Souffléförmchen mit Butter ausstreichen und mit Zucker ausstreuen. Die Masse bis zu zwei Drittel der Höhe einfüllen. Ins 175 Grad heiße Backrohr schieben und 20 bis 25 Minuten backen.