Nusssoufflés mit Vanillesauce
Zutaten für die Sauce
- 1 Vanilleschote
- 1 Prise Salz
- 2 EL Zucker
- 4 Dotter
- 250 ml Milch
- 125 ml Schlagrahm
Zutaten für die Soufflés
- 50 g Walnüsse
- 50 g Haselnüsse
- 40 g Butter
- 40 g Zucker
- Eier
- Zimt
- 1 Prise Salz
- Zucker
- Butter für die Form
Zubereitung:
- 1
Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Milch, Schlagrahm, Schote, Mark, Zucker und 1 Prise Salz aufkochen. Schote entfernen.
- 2
Die Dotter mit wenig Vanillemilch verrühren. Die Dottermasse mit dem Schneebesen unter die fast kochende Vanillemilch rühren.
- 3
So lange bei milder Hitze weiterschlagen, bis eine leicht cremige Sauce entsteht. Dazu muss die Sauce ziemlich heiß werden (etwa 80 Grad), darf aber auf keinen Fall kochen. Kaltstellen.
- 4
Die Nüsse mahlen. Zimmerwarme Butter, Zucker und Dotter schaumig rühren. Mit Zimt würzen.
- 5
Die Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen. Nüsse und Schnee abwechselnd unter die Buttermasse ziehen.
- 6
Sechs Souffléförmchen mit Butter ausstreichen und mit Zucker ausstreuen. Die Masse bis zu zwei Drittel der Höhe einfüllen. Ins 175 Grad heiße Backrohr schieben und 20 bis 25 Minuten backen.
- 7
Auf Dessertteller stürzen und mit Sauce umgießen.