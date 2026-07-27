Tarte mit Räucherforelle

1 Das Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken. Die Germ zerbröseln und mit dem Zucker in 100 ml lauwarmem Wasser auflösen. In die Mulde gießen. Das Salz auf den Mehlrand streuen.

2 Von der Mitte aus alle Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt bei Zimmertemperatur etwa 20 Minuten gehen lassen.

3 Den Teig ausrollen. Eine große Tarteform damit auslegen. Den Dotter verquirlen und den Teigboden damit bestreichen. Nochmals gehen lassen.

4 Die Forellenfilets entgräten und in kleine Stücke teilen. Mit den Eiern, der Crème fraîche und dem Rahm gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5 Einige Dillzweigerln zum Garnierenbeiseitelegen. Den restlichen Dill fein hacken und unter die Forellencreme mengen. Die Fischfarce auf den Teigboden streichen.

6 Bei 225 Grad auf der untersten Einschubleiste 25 Minuten backen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.