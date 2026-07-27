Gebackene Maroninockerln

1 Schlagrahm mit Vanillezucker und Maroni aufkochen. Bei milder Hitze etwa 20 Minuten kochen lassen. Mit dem Pürierstab pürieren. Auskühlen lassen.

2 Das Ei mit einer Prise Salz unter das Maronipüree rühren. Nun noch das gesiebte Mehl unterziehen. Zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.

3 Das Backfett auf 170 Grad erhitzen. Mithilfe von zwei kleinen Löfferln Nockerln aus dem Teig stechen. Portionsweise im heißen Fett etwa vier Minuten schwimmend backen.

4 Auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit Staubzucker bestreuen und mit Vanillesauce servieren.