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Gesamtzeit:2 std 0 min
Gebackene Maroninockerln
Zutaten für die gebackenen Maroninockerln
- 200 g vorgekochte, geschälte Maroni
- 1 Pck. Vanillezucker
- 250 ml Schlagrahm
- 80 g Mehl
- 1 Ei
- 1 Prise Salz
- Staubzucker
- Backfett
- Vanillesauce
Zubereitung:
- 1
Schlagrahm mit Vanillezucker und Maroni aufkochen. Bei milder Hitze etwa 20 Minuten kochen lassen. Mit dem Pürierstab pürieren. Auskühlen lassen.
- 2
Das Ei mit einer Prise Salz unter das Maronipüree rühren. Nun noch das gesiebte Mehl unterziehen. Zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.
- 3
Das Backfett auf 170 Grad erhitzen. Mithilfe von zwei kleinen Löfferln Nockerln aus dem Teig stechen. Portionsweise im heißen Fett etwa vier Minuten schwimmend backen.
- 4
Auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit Staubzucker bestreuen und mit Vanillesauce servieren.
- 5
Etwas festlicher wird dieses Dessert, wenn Sie neben drei oder vier Maroninockerln eine Kugel Vanilleeis setzen, Schokoladesauce darüber träufeln und mit Schlagobers ausgarnieren.