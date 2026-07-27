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Gebackene Maroninockerln

Kochen mit Maroni
© blackieshoot, Unsplash
Kochen mit Maroni
Gesamtzeit:2 std 0 min

Zutaten für die gebackenen Maroninockerln

  • 200 g vorgekochte, geschälte Maroni
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 250 ml Schlagrahm
  • 80 g Mehl
  • 1 Ei
  • 1 Prise Salz
  • Staubzucker
  • Backfett
  • Vanillesauce

Zubereitung:

  1. 1

    Schlagrahm mit Vanillezucker und Maroni aufkochen. Bei milder Hitze etwa 20 Minuten kochen lassen. Mit dem Pürierstab pürieren. Auskühlen lassen.

  2. 2

    Das Ei mit einer Prise Salz unter das Maronipüree rühren. Nun noch das gesiebte Mehl unterziehen. Zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.

  3. 3

    Das Backfett auf 170 Grad erhitzen. Mithilfe von zwei kleinen Löfferln Nockerln aus dem Teig stechen. Portionsweise im heißen Fett etwa vier Minuten schwimmend backen.

  4. 4

    Auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit Staubzucker bestreuen und mit Vanillesauce servieren.

  5. 5

    Etwas festlicher wird dieses Dessert, wenn Sie neben drei oder vier Maroninockerln eine Kugel Vanilleeis setzen, Schokoladesauce darüber träufeln und mit Schlagobers ausgarnieren.