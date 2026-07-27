Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Selleriesuppe mit Schinkenspeck

Selleriesuppe (Symbolbild)
© Sandie Clarke
Selleriesuppe (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 0 min

Zutaten für die Selleriesuppe

  • 600 g Knollensellerie
  • 500 ml Rindsuppe
  • 250 ml Schlagrahm
  • 250 ml fettarme Milch
  • Öl
  • Butter
  • Zitronensaft
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle
  • 50 g Schinkenspeck (Vulcano bzw. Gailtaler)
  • 2 Scheibe/n Schwarzbrot

Zubereitung:

  1. 1

    Die Sellerieknolle schälen und in Würfel schneiden. In einem Suppentopf wenig Fett (eine Mischung aus Butter und Öl) zerlassen und die Gemüsewürfel darin anschwitzen.

  2. 2

    Mit Suppe aufgießen. So lange kochen lassen, bis die Sellerie sehr weich ist. Milch und 200 ml Schlagrahm dazu gießen. Nochmals aufkochen.

  3. 3

    Mit dem Pürierstab oder in der Küchenmaschine mixen. Die Suppe, wenn nötig, noch durch ein Sieb passieren. Nochmals erhitzen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

  4. 4

    Für die Suppeneinlage das Schwarzbrot entrinden und in Würfel schneiden. In einer beschichteten Pfanne rösten. Eventuell 1 TL Butter dazugeben.

  5. 5

    Den aufgeschnittenen Schinkenspeck in kurze Streifen schneiden. Ebenfalls knusprig rösten.

  6. 6

    Das restliche Obers steif schlagen. Die Suppe nochmals mit dem Mixer aufschlagen und das Obers mit einem Schneebesen unterheben.

  7. 7

    Anrichten. Speck und Brot darüber streuen.