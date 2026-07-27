Selleriesuppe mit Schinkenspeck

1 Die Sellerieknolle schälen und in Würfel schneiden. In einem Suppentopf wenig Fett (eine Mischung aus Butter und Öl) zerlassen und die Gemüsewürfel darin anschwitzen.

2 Mit Suppe aufgießen. So lange kochen lassen, bis die Sellerie sehr weich ist. Milch und 200 ml Schlagrahm dazu gießen. Nochmals aufkochen.

3 Mit dem Pürierstab oder in der Küchenmaschine mixen. Die Suppe, wenn nötig, noch durch ein Sieb passieren. Nochmals erhitzen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

4 Für die Suppeneinlage das Schwarzbrot entrinden und in Würfel schneiden. In einer beschichteten Pfanne rösten. Eventuell 1 TL Butter dazugeben.

5 Den aufgeschnittenen Schinkenspeck in kurze Streifen schneiden. Ebenfalls knusprig rösten.

6 Das restliche Obers steif schlagen. Die Suppe nochmals mit dem Mixer aufschlagen und das Obers mit einem Schneebesen unterheben.