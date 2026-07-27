Selleriesuppe mit Schinkenspeck
Zutaten für die Selleriesuppe
- 600 g Knollensellerie
- 500 ml Rindsuppe
- 250 ml Schlagrahm
- 250 ml fettarme Milch
- Öl
- Butter
- Zitronensaft
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
- 50 g Schinkenspeck (Vulcano bzw. Gailtaler)
- 2 Scheibe/n Schwarzbrot
Zubereitung:
- 1
Die Sellerieknolle schälen und in Würfel schneiden. In einem Suppentopf wenig Fett (eine Mischung aus Butter und Öl) zerlassen und die Gemüsewürfel darin anschwitzen.
- 2
Mit Suppe aufgießen. So lange kochen lassen, bis die Sellerie sehr weich ist. Milch und 200 ml Schlagrahm dazu gießen. Nochmals aufkochen.
- 3
Mit dem Pürierstab oder in der Küchenmaschine mixen. Die Suppe, wenn nötig, noch durch ein Sieb passieren. Nochmals erhitzen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.
- 4
Für die Suppeneinlage das Schwarzbrot entrinden und in Würfel schneiden. In einer beschichteten Pfanne rösten. Eventuell 1 TL Butter dazugeben.
- 5
Den aufgeschnittenen Schinkenspeck in kurze Streifen schneiden. Ebenfalls knusprig rösten.
- 6
Das restliche Obers steif schlagen. Die Suppe nochmals mit dem Mixer aufschlagen und das Obers mit einem Schneebesen unterheben.
- 7
Anrichten. Speck und Brot darüber streuen.