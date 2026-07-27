Kalbsleber auf Saltimbocca-Art

1 Die Kalbsleber putzen und in zwölf Scheiben teilen. Jede Scheibe mit einem Salbeiblatt belegen, auf eine Scheibe Prosciutto legen und aufrollen.

2 Eine Mischung aus Öl und Butter erhitzen. Die Leber darin bei milder Hitze rundherum braun braten.

3 In eine vorgewärmte Form setzen und im 80 Grad heißen Backrohr warm stellen.

4 Den Bratensatz mit einem Stamperl Madeira loskochen. Mit Kalbs- oder Hühnerfond aufgießen und etwas einkochen lassen.

5 Die Leber einlegen und die Sauce mit einigen eiskalten Butterstücken

montieren. Dazu passen Polentanocken.

6 100 g Polentagrieß in 400 ml kochende Kalbs- oder Hühnersuppe unter Rühren einrieseln lassen. Bei milder Hitze weiterkochen, bis die Polenta eine dickliche Konsistenz angenommen hat.