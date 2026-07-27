Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Kalbsleber auf Saltimbocca-Art

Kalbsleber auf Saltimbocca-Art (Symbolbild)
Kalbsleber auf Saltimbocca-Art (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 0 min

Zutaten für die Kalbsleber auf Saltimbocca-Art

  • 400 g Kalbsleber
  • 12 Scheibe/n Prosciutto
  • 12 frische Salbeiblätter
  • Öl
  • Butter
  • Madeira
  • 100 ml Kalbs- oder Hühnerfond
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung:

  1. 1

    Die Kalbsleber putzen und in zwölf Scheiben teilen. Jede Scheibe mit einem Salbeiblatt belegen, auf eine Scheibe Prosciutto legen und aufrollen.

  2. 2

    Eine Mischung aus Öl und Butter erhitzen. Die Leber darin bei milder Hitze rundherum braun braten.

  3. 3

    In eine vorgewärmte Form setzen und im 80 Grad heißen Backrohr warm stellen.

  4. 4

    Den Bratensatz mit einem Stamperl Madeira loskochen. Mit Kalbs- oder Hühnerfond aufgießen und etwas einkochen lassen.

  5. 5

    Die Leber einlegen und die Sauce mit einigen eiskalten Butterstücken
    montieren. Dazu passen Polentanocken.

  6. 6

    100 g Polentagrieß in 400 ml kochende Kalbs- oder Hühnersuppe unter Rühren einrieseln lassen. Bei milder Hitze weiterkochen, bis die Polenta eine dickliche Konsistenz angenommen hat.

  7. 7

    1 EL Speisestärke und 1 Dotter einrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mithilfe von zwei Löffeln Nocken formen. Auskühlen lassen. In einer Mischung aus Butter und Öl goldbraun backen.