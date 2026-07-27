Pannacotta mit Kokossoße

1 Für die Pannacotta Schlagrahm, Zucker, Orangenschale und Vanillezucker aufkochen. Von der Platte ziehen. Orangenlikör untermengen. Die Gelatine nach Vorschrift auflösen und zuerst mit wenig, dann mit dem restlichen Rahm vermengen. Etwas abkühlen lassen. Den glatt gerührten Sauerrahm untermengen. In Förmchen füllen und über Nacht kalt stellen.

2 Tipp: Wer ganz sichergehen will, dass sich die Pannacotta auch aus den Förmchen stürzen lässt, kleidet die Förmchen mit Klarsichtfolie aus.

3 Für die Soße Milch, Kokosmilch, Zucker und Kokosette aufkochen. Bei wenig Hitze etwa sieben Minuten kochen lassen. Abkühlen lassen. Mit Limettensaft und geriebener Limettenschale abschmecken.