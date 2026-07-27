Hasenragout mit Rahmsauce

1 Haut und Sehnen vom Hasenfilet entfernen. Das Fleisch in dünne Scheiben schneiden.

2 Die Schalotten fein hacken. Die Champignons putzen und je nach Größe halbieren, vierteln oder achteln. Die Petersilie hacken. Karotten und Sellerie in feine Streifen schneiden und in Salzwasser blanchieren.

3 Je 1 EL Butter und Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Fleisch bei Mittelhitze anbraten. Salzen und pfeffern. Immer wieder wenden. Aus der Pfanne nehmen.

4 Das Bratfett weggießen und etwas Butter in die Pfanne geben. Schalotten und Champignons andünsten. Mit einem Spritzer Essig ablöschen. Den Wildfond dazugießen. Etwas Senf einrühren. Das Ganze cremig einkochen lassen. Zum Schluss den Schlagrahm dazugießen und das Ganze zu cremiger Konsistenz einkochen lassen.