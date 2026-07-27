Gebackene Erdäpfel mit Lardo

1 Den Knoblauch in hauchdünne Scheiben schneiden. Die Erdäpfel mit einer Bürste sorgfältig unter fließendem Wasser reinigen. Auf der flachen oberen Seite mehrmals in einem Abstand von ca. 1/2 cm einschneiden, aber nicht ganz durchschneiden. Je eine Knoblauchscheibe und einige Thymianblättchen in jede Kerbe stecken.

2 Etwas Olivenöl in eine Auflaufform gießen. Die Erdäpfel in die Form setzen. Olivenöl darüber träufeln. Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben. Backpapier darüberlegen.

3 Nach ca. einer halben Stunde Backzeit das Backpapier entfernen. Die Erdäpfel weitere zehn Minuten im Rohr lassen. (Tipp: Je nach Sorte und Größe können die Erdäpfel unterschiedlich lange brauchen, bis sie gar sind. Zur Sicherheit die Garprobe machen. Dazu mit einem spitzen Gegenstand in einen Erdapfel stechen. Ist der Widerstand noch groß, die Erdäpfel etwas länger im Rohr lassen.)