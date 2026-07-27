Der Reitclub (RC) Waltenbach wurde vor 55 Jahren in Niklasdorf gegründet. In dieser Zeit ist viel passiert, das wurde nun groß gefeiert.

„Ein halbes Jahrhundert und fünf Jahre Vereinsgeschichte.“ Der Reitclub (RC) Waltenbach ist einer der traditionsreichsten und ältesten noch bestehenden Reitvereine in der Obersteiermark, und wurde 1971 in Niklasdorf gegründet. Das wurde am vergangenen Samstag gefeiert.

In der Zeit, in der der Verein gegründet wurde, steckte der Reitsport in der Region noch in den Kinderschuhen. Die langjährige Vereins-Chefin Gertraud Peternell sorgte dafür, dass der Verein weit über die Grenzen des Bezirks bekannt wurde, vor allem durch sein traditionelles, alljährliches Pferdefest. Egal ob packende Dressur- und Springbewerbe, kreative Reitvorführungen oder die feierlichen Jubiläen, es wurden stets hunderte Pferdeliebhaber und Familien angelockt.

Neuausrichtung ab 2023

Als im Mai 2023 der aktive Schulbetrieb nach über 52 Jahren eingestellt werden musste, erfand sich die Gemeinschaft der Reiterinnen und Reiter neu. Unter der Führung von Präsidentin Barbara Lechner verlagerte der Verein den Fokus auf die gezielte Förderung von Turnierreitern, die Organisation hochkarätiger Trainingslehrgänge und die Teilnahme an Vereinsmeisterschaften – mit beachtlichem Erfolg.

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„Dass dieser Mut zur Neuausrichtung Früchte trägt, beweisen die aktuellen Erfolge“, freut man sich im Reitclub. Das Jahr 2025 ging sogar als eines der sportlich herausragendsten Jahre in die Clubgeschichte ein. Heute sind es nicht mehr nur die klassischen Disziplinen, in denen die Reiterinnen und Reiter Erfolge erzielen, sondern auch im Trendsport „Working Equitation“.

„Unser 55-jähriges Jubiläum zeigt, dass Tradition und Weiterentwicklung Hand in Hand gehen können. Der Zusammenhalt und die Leidenschaft in unserem Verein sind ungebrochen“, erklärt Präsidentin Barbara Lechner mit Blick auf das bevorstehende Festjahr.