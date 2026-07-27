Wildsauce auf Bologneser Art
Zutaten für die Wildsauce auf Bologneser Art
- 600 g Wildgulaschfleisch
- 1 große Karotte
- 3 Knoblauchzehen
- 0,5 mittelgroße Sellerieknolle
- 2 mittelgroße Zwiebeln
- 1 EL Paradeismark
- 3 Paradeiser a. d. Dose
- Piment a. d. Mühle
- 5 Wacholderbeeren
- Thymian getrocknet
- 125 ml Rotwein
- 1 Stamperl roter Portwein
- 125 ml Schlagrahm
- evtl. Suppe
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Das Fleisch im Cutter portionsweise fein hacken. Ebenso Karotte, Sellerieknolle, Knoblauch und Zwiebeln.
- 2
In einer großen Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Das Fleisch portionsweise anbraten. Beiseitestellen. Noch etwas Öl in die Pfanne geben. Zuerst Zwiebeln und Knoblauch anrösten. Dann erst Karotte und Sellerie dazugeben und mitrösten. Das Gemüse auf die Seite schieben und das Paradeismark am Pfannenboden kurz anrösten. Mit Rot- und Portwein ablöschen. Einkochen lassen.
- 3
Die klein geschnittenen Paradeiser mit dem Fleisch dazugeben. Gut vermengen. Mit gehackten Wacholderbeeren, Piment, Salz und Pfeffer würzen. Mit etwas Suppe aufgießen und zugedeckt bei wenig Hitze etwa eine Stunde garen lassen.
- 4
Den Schlagrahm aufkochen. Unter die Sauce mengen. Mit Thymian, Salz und Pfeffer abschmecken.