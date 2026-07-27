Wildsauce auf Bologneser Art

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In einer großen Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Das Fleisch portionsweise anbraten. Beiseitestellen. Noch etwas Öl in die Pfanne geben. Zuerst Zwiebeln und Knoblauch anrösten. Dann erst Karotte und Sellerie dazugeben und mitrösten. Das Gemüse auf die Seite schieben und das Paradeismark am Pfannenboden kurz anrösten. Mit Rot- und Portwein ablöschen. Einkochen lassen.