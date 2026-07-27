Chili con Carne

Die Bohnen über Nacht einweichen und weichkochen. Das Faschierte in heißem Öl krümelig anbraten. Das Paradeismark unterrühren. Anrösten. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen.

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Knoblauch und Zwiebeln fein hacken. Den Paprika in Streifen schneiden. Die Chilischoten entkernen und in feine Streifen schneiden. Zwiebeln in etwas Öl anrösten. Knoblauch, Paprikastreifen sowie Chili dazugeben und kurz mitrösten. Die grob gehackten Paradeiser mit dem Paradeissaft unterrühren und das Faschierte ebenfalls dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zugedeckt eine Viertelstunde dünsten.