Eierpunsch

1 Die Vanilleschote aufschlitzen. Das Mark herauskratzen. Die Orangenschale abreiben. Mark, Schote, Milch, Obers, Orangenschale und 8 gestrichene EL Zucker aufkochen.

2 Von der Platte nehmen. Schote entfernen. Orangenlikör und Weinbrand zur Obersmilch geben und gut durchrühren.

3 Die Dotter mit 4 EL Zucker sehr schaumig schlagen. Unter ständigem Rühren unter die Obersmilch mengen.

4 Den Topf nochmals auf die heiße Herdplatte stellen und kurz erhitzen, aber nicht mehr kochen lassen. Dabei mit den Quirlen des Handmixers oder mit dem Schneebesen kräftig schlagen, damit der Punsch eine leicht schaumige Konsistenz bekommt.

5 Den Punsch sofort in hitzefeste Gläser füllen und servieren.