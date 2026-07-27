Sauerkraut-Blunzen-Strudel
Zutaten für den Sauerkraut-Blunzen-Strudel
- 1 Pck. Strudelblätter
- 500 g Sauerkraut
- 1 TL Wacholderbeeren
- Kümmel
- Salz
- 1 Zwiebel
- Schmalz
- 250 g Blutwurst
- Mehl
- Majoran
- Butter
- 1 Ei
Zubereitung
- 1
Das Sauerkraut einige Male durchschneiden. Die Zwiebeln fein hacken und in etwas Schmalz andünsten. Das Kraut dazugeben, mit den Wacholderbeeren, etwas Kümmel und Salz würzen.
- 2
Andünsten und mit etwas Wasser aufgießen. So lange dünsten, bis das Kraut weich ist. In ein Sieb geben und gut abtropfen lassen.
- 3
Die Haut der Blutwurst abziehen. Die Wurst in kurze Stücke teilen und in Mehl wenden.
- 4
Etwas Schmalz in einer Pfanne erhitzen. Die Wurstscheiben ins heiße Fett legen, mit Majoran würzen und vorsichtig rundherum anbraten.
- 5
5 EL Butter zerlassen. Die Strudelblätter auf einem Küchenhangerl überlappend auflegen, dazwischen mit Butter bestreichen.
- 6
Das Sauerkraut auf dem vorderen Viertel der Teigfläche verteilen und die Blunzenstücke darauflegen.
- 7
Den Teig mithilfe des Hangerls zum Strudel aufrollen. Auf ein befettetes Blech setzen. Mit Ei bestreichen.
- 8
Den Strudel im 200 Grad heißen Backrohr eine knappe halbe Stunde backen.