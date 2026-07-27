Sauerkraut-Blunzen-Strudel

1 Das Sauerkraut einige Male durchschneiden. Die Zwiebeln fein hacken und in etwas Schmalz andünsten. Das Kraut dazugeben, mit den Wacholderbeeren, etwas Kümmel und Salz würzen.

2 Andünsten und mit etwas Wasser aufgießen. So lange dünsten, bis das Kraut weich ist. In ein Sieb geben und gut abtropfen lassen.

3 Die Haut der Blutwurst abziehen. Die Wurst in kurze Stücke teilen und in Mehl wenden.

4 Etwas Schmalz in einer Pfanne erhitzen. Die Wurstscheiben ins heiße Fett legen, mit Majoran würzen und vorsichtig rundherum anbraten.

5 5 EL Butter zerlassen. Die Strudelblätter auf einem Küchenhangerl überlappend auflegen, dazwischen mit Butter bestreichen.

6 Das Sauerkraut auf dem vorderen Viertel der Teigfläche verteilen und die Blunzenstücke darauflegen.

7 Den Teig mithilfe des Hangerls zum Strudel aufrollen. Auf ein befettetes Blech setzen. Mit Ei bestreichen.