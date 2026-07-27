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Sauerkraut-Blunzen-Strudel

Sauerkraut-Blunzen-Strudel (Symbolbild)
© Jae Park
Sauerkraut-Blunzen-Strudel (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 30 min

Zutaten für den Sauerkraut-Blunzen-Strudel

  • 1 Pck. Strudelblätter
  • 500 g Sauerkraut
  • 1 TL Wacholderbeeren
  • Kümmel
  • Salz
  • 1 Zwiebel
  • Schmalz
  • 250 g Blutwurst
  • Mehl
  • Majoran
  • Butter
  • 1 Ei

Zubereitung

  1. 1

    Das Sauerkraut einige Male durchschneiden. Die Zwiebeln fein hacken und in etwas Schmalz andünsten. Das Kraut dazugeben, mit den Wacholderbeeren, etwas Kümmel und Salz würzen.

  2. 2

    Andünsten und mit etwas Wasser aufgießen. So lange dünsten, bis das Kraut weich ist. In ein Sieb geben und gut abtropfen lassen.

  3. 3

    Die Haut der Blutwurst abziehen. Die Wurst in kurze Stücke teilen und in Mehl wenden.

  4. 4

    Etwas Schmalz in einer Pfanne erhitzen. Die Wurstscheiben ins heiße Fett legen, mit Majoran würzen und vorsichtig rundherum anbraten.

  5. 5

    5 EL Butter zerlassen. Die Strudelblätter auf einem Küchenhangerl überlappend auflegen, dazwischen mit Butter bestreichen.

  6. 6

    Das Sauerkraut auf dem vorderen Viertel der Teigfläche verteilen und die Blunzenstücke darauflegen.

  7. 7

    Den Teig mithilfe des Hangerls zum Strudel aufrollen. Auf ein befettetes Blech setzen. Mit Ei bestreichen.

  8. 8

    Den Strudel im 200 Grad heißen Backrohr eine knappe halbe Stunde backen.