Hendl Marengo

1 Champignons putzen. Größere Exemplare halbieren. Den Knoblauch fein hacken. Die Paradeiser grob würfeln. Das Hendl in acht Stücke teilen. Salzen und pfeffern.

2 Etwas Butter und Olivenöl in einem großen, flachen Topf zerlassen. Das Fleisch außen goldbraun braten. Aus dem Topf heben und warm stellen.

3 Die Champignons im Bratfett anrösten. Salzen und pfeffern. Aus dem Topf heben und warmstellen. Die Paradeiser mit dem Knoblauch im Topf andünsten. Mit Weißwein ablöschen. Etwas einkochen. Mit Suppe

aufgießen. Nochmals etwas einkochen.

4 Die Hendlhaxn in die Sauce legen und insgesamt etwa 40 Minuten garen. Nach 15 Minuten die Brustfilets mit den Champignons dazugeben und mit Madeira aufgießen.

5 Die Hendlstücke auf vorgewärmten Tellern samt den Champignons anrichten.

6 Die Sauce etwas einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer, Madeira und Zitronensaft abschmecken. Mit kalter Butter montieren. Über das Fleisch gießen.